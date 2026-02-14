🔴 Directo | El Ourense CF regresa a O Couto y se enfrenta al Mérida

El Ourense CF atraviesa un momento complicado y necesita sacar los tres puntos ante el Mérida, un rival que llega tocado por una infección gastrointestinal, situado en la parte alta de Primera Federación

El Ourense CF se enfrenta este sábado al Mérida en su regreso a O Couto tras tener que jugar dos partidos fuera como local debido a las obras del césped del estadio ourensano. Los de Dani Llácer atraviesan un momento a la baja donde las derrotas los han llevado a acercarse mucho a los puestos de descenso.

Enfrente un Mérida que llega tocado debido a las bajas pero en la parte alta de la clasificación, sumando tres victorias en los últimos cinco encuentros. Los azulones necesitan ganar a los extremeños para ampliar su ventaja con el descenso.

Sigue toda la acción con La Región desde las 16:15 horas minuto a minuto (2-0)