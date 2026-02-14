DIRECTO
Ourense CF- Mérida (2-0)

🔴 Directo | El Ourense CF regresa a O Couto y se enfrenta al Mérida

MINUTO A MINUTO

El Ourense CF atraviesa un momento complicado y necesita sacar los tres puntos ante el Mérida, un rival que llega tocado por una infección gastrointestinal, situado en la parte alta de Primera Federación

Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto.
Hugo Sanz y Rufo pelean por un balón en O Couto. | José Paz
La Región
La Región
Publicado: 14 feb 2026 - 15:50 Actualizado: 14 feb 2026 - 17:07

El Ourense CF se enfrenta este sábado al Mérida en su regreso a O Couto tras tener que jugar dos partidos fuera como local debido a las obras del césped del estadio ourensano. Los de Dani Llácer atraviesan un momento a la baja donde las derrotas los han llevado a acercarse mucho a los puestos de descenso.

Enfrente un Mérida que llega tocado debido a las bajas pero en la parte alta de la clasificación, sumando tres victorias en los últimos cinco encuentros. Los azulones necesitan ganar a los extremeños para ampliar su ventaja con el descenso.

Sigue toda la acción con La Región desde las 16:15 horas minuto a minuto (2-0)

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats