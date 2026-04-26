🔴 Directo | El Ourense CF y el Zamora se enfrentan en O Couto con objetivos distintos

Duelo con objetivos distintos el que se vive en O Couto. El Ourense CF, que marca la salvación, se enfrenta al Zamora que está en puestos de play offs. Ambos equipos quieren los tres puntos para seguir avanzando hacia su objetivo

El Ourense CF recibía al Zamora CF en O Couto. Cuando apenas llevaba el partido dos minutos se adelantaban los locales. Martín Ochoa aprovechó el error de Fermín Sobrón en un despeje para quedarse con el rebote y marcar a puerta vacía.

Los minutos corrían y el Zamora CF buscaba empatar rápido el partido. El gol del empate llegaba en el minuto 7 por medio de Mario Losada. El delantero visitante lograba rozar el disparo de Carlos Ramos desde la frontal para poner la igualdad en el marcador. Con el gol, el Zamora tomó el control del balón y mediante Miki Codina llevaba peligro. Primeros minutos muy intensos los que se vivieron en O Couto.

Tras los goles el ritmo del partido se estabilizó y ambos equipos no lograban llevar peligro a la portería rival. Los balones largos fueron constantes y solo en ocasiones a balón parado hubo cierto peligro.

Con 1-1 se llegó al descanso en una primera mitad que en minuto 30 vivía la pausa de hidratación para que ambos conjuntos permitieran a sus jugadores combatir las altas temperaturas de los primeros minutos.

Sigue el partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:00 horas (1-1).