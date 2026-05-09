Vídeo | Vuelve a ver la victoria en el último minuto de la CD Purísima ante el Sporting Carballiño (0-1)
MUCHO EN JUEGO
El Sporting Carballiño y la CD La Purísima se miden en Uceira con el descenso y la segunda plaza en mente. Los locales tienen el play off asegurado y quieren pelear por la segunda posición en Primera Futbol. Los visitantes llegan con cuatro victorias y cuatro empates en sus últimos diez partidos.
A la Primera Futgal todavía le queda mucho que definir. El duelo más destacado se juega este sábado a partir de las 18:00 horas en A Uceira entre el Sporting Carballiño y el CD La Purísima. En liza el play off y la permanencia.
El Sporting Carballiño ya tiene asegurada su presencia en el play off, aunque todavía puede ser segundo. Acumula dos victorias seguidas y en la primera vuelta ganaron por 0-3 a un CD La Purísima que está en descenso directo, aunque tiene a un punto al Allariz y a dos al Brollón, Francelos y Maceda. Marcha al alza y en las últimas diez jornadas suma cuatro victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.
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