Junior marca la diferencia entre el Verín y el Sporting Carballiño (2-1)

El delantero Junior y pichichi de la liga celebra con sus compañeros el primer gol ante el Sporting Carballiño.

El líder Verín sigue conservando su ventaja con respecto al Córgomo, luego de conseguir una agónica victoria por 2-1 ante el Sporting Carballiño gracias a los dos tantos anotados por el colombiano Junior.

El partido estuvo a la altura del nivel mostrado por dos equipos que se dejaron hasta la última gota de sudor y que, más allá del marcador final que favoreció a los locales, los espectadores agradecieron todo el esfuerzo llevado a cabo.

Arrancó mejor posicionado el líder y antes de cumplirse el minuto tres pudo adelantarse por medio de Junior al conectar solo un centro desde la banda por parte de Enio, al que no le supo dar el destino apropiado.

Sin embargo, el pichichi de la liga no tardaría en disponer de una segunda oportunidad. Nació en los pies de Enio, que se encontré con Hugo Domínguez, que a su vez filtró un perfecto pase hacia Junior quien, tras regatear al portero, colocó el 1-0.

Los mayores problemas de los visitantes estaban por la banda izquierda, con el reconvertido Damián en delantero, que pudo empatar, pero su disparo raso se fue rozando el palo izquierdo.

Los verinenses insistieron repitiendo la inicial jugada y en esta ocasión el centro de Enio fue cabeceado por Junior marchándose el esférico por centímetros sobre el travesaño. Eran los mejores minutos del cuadro anfitrión, pero poco a poco los sportinguistas fueron ganando terreno y superada la media hora conseguirían equilibrar el marcador. Saque largo del meta Artai, Aitor falló en el despeje y Jorge Aires, aprovechando el tremendo fallo de Damián, estableció el 1-1.

A raíz de este gol los carballiñeses confiaron en sus posibilidades y comenzaron a arrinconar a un Verín que había perdido la brújula. Maside colgó al área un saque de banda que cogió un rechace Rivera, pero encontró la respuesta de Miguel Gándara. Más tarde Jacobo cabeceó alto un saque de esquina de Pana, que, por otra parte, mantenía un interesante duelo con Miguel Vilachá. A continuación pudo llegar el 1-2, pero el buen centro de Maside se paseó por el área y terminó con un tiro ajustado de Rivera que controló el portero local.

Los dos conjuntos encararon la segunda mitad con el mismo ímpetu, pero el Sporting Carballiño se encontraba más seguro de sus posibilidades. Los saques de banda eran su estrategia, pero Israel no supo resolver ante un balón peinado por Rivera.

Con el paso de los minutos fueron acusando el cansancio y con los cambios ambos ganaron en frescura para romper el empate. Gran intervención de Artai tras una jugada iniciada por Hugo Domínguez que le dejó un mano a mano a Iván Bouses.

La respuesta sportinguista estuvo en el tiempo de descuento. Pana se marchó por la banda de todos y su posterior envío al primer palo lo remató Dani Arbo muy cerca del palo derecho.

El gol de la victoria local

Pero en el último minuto llegó el 2-1. Saque lateral de Iago y prolonga Miguel Vilachá para que Junior, en el área pequeña, ensayara una chilena que superó a Artai para desatar la locura entre los verinenses, que ven más un poco más cerca el ansiado ascenso a Preferente.