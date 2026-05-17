Así te contamos, minuto a minuto, el empate Talavera CF y el Ourense CF (0-0)

El cuadro de Cándido Gómez no pudo ganar en Talavera en un partido vital. Los ourensanos cedieron la iniciativa a su rival que en el descuento estuvo cerca de llevarse la victoria pero la suerte sonrío al cuadro auriense.

El Ourense CF y Talavera CF empataron a cero en el Prado. Un partido que solo valía ganar para salvar la categoría y el empate deja muy complicada la salvación para ambos equipos. Los de Cándido Gómez cedieron la iniciativa a los locales que tuvieron las ocasiones más claras del encuentro.

En la primera mitad no pudieron anotar pero el Ourense CF aguantó. En la segunda parte el Ourense CF jugó mejor pero no logró llevar el peligro suficiente a la portería de Belman. Un balón peinado por Jelbat fue desviado por el defensa cerámico y su portero salvó el balón en línea de gol.

Con el paso de los minutos el margen de error era menor y el Talavera seguía apretando. En el descuento estrellaron el balón en el poste para descender al Ourense CF pero la suerte no sonrió a los locales.

El reparto de puntos no sirve a ninguno que llegan a la última jornada con opciones muy remotas de salvarse y sin depender de ellos mismo.