🔴 Directo | La UD Ourense busca ante la UD Logroñés su primera victoria en Primera Federación (0-0)

Varo encara a Chibozo, jugador de la SD Ponferradina, en el primer encuentro de la UD Ourense en Primera Federación.

O Couto acoge un duelo de recién ascendidos con mucho en juego para los vermellos. La UD Ourense necesita reaccionar tras un inicio complicado, mientras que el conjunto riojano llega a Ourense como uno de los equipos más fuertes del arranque liguero.

La UD Ourense vuelve a O Couto con el objetivo de estrenar su casillero de victorias en Primera Federación. Los vermellos reciben a una UD Logroñés que ha ganado sus dos primeros partidos de la temporada.

El conjunto dirigido por Juan Carballo acumula dos derrotas consecutivas y busca reaccionar ante su afición. Enfrente tendrá a un conjunto riojano que ha comenzado la temporada con pleno de victorias y que se ha instalado en la parte alta de la clasificación.

Los unionistas afrontan el encuentro con varias bajas. Mateo Gandarillas, Viti, Cabrera y Baldrich no estarán disponibles para este partido. La UD Logroñés cuenta además con un viejo conocido del fútbol ourensano, Mauro Baselga, que regresa a O Couto como jugador visitante.

El partido arrancará a las 18:45 horas. Sigue con La Región todo lo que ocurra en el duelo entre la UD Ourense y la UD Logroñés, minuto a minuto (0-0)