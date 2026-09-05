🔴 Directo | La UD Ourense se enfrenta al CD Mirandés en su primer partido como visitante en Primera Federación (0-0)
MINUTO A MINUTO
La UD Ourense visita Anduva y se enfrenta al CD Mirandés, uno de los descendidos de Segunda División, que también empezó la temporada con derrota. Sigue toda la acción de este partido de fútbol de Primera Federación desde las 16:30 horas
La UD Ourense se enfrenta al CD Mirandés esta jornada. Los jugadores dirigidos por Juan Carballo visitan Anduva en su primer partido como visitante en Primera Federación. Un encuentro de fútbol al que llegan con algunas bajas.
Tras la derrota por 0-1 ante la SD Ponferradina en su estreno en la categoría y el cierre del mercado de fichajes, el conjunto ourensano quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.
Enfrente, el CD Mirandés, un rival que también perdió en la primera jornada y que es uno de los descendidos de Segunda División. El equipo dirigido por Antxon Muneta sufrió grandes cambios respecto a la temporada anterior y busca consolidarse.
Un partido que puedes seguir, minuto a minuto, desde las 16:30 horas con La Región.
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