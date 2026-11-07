🔴 Directo | Igualdad entre el Pontevedra CF y UD Ourense en el Pasarón (0-0)

La UD Ourense afronta su primer derbi gallego en Primera Federación ante el Pontevedra. Un partido al que llega tras la victoria in extremis ante la Cultural Leonesa y con Agustín Ruíz como el nuevo entrenador del equipo

La UD Ourense viaja y se enfrenta al Pontevedra esta jornada. El equipo ourensano disputa su primer derbi gallego en Primera Federación. Un partido al que llegan tras la sufrida victoria ante la Cultural Leonesa.

El equipo tiene ya nuevo entrenador, Agustín Ruíz, se hace cargo del equipo. Los locales se encuentran en séptima posición y acumulan tres partidos sin perder.

Sigue toda la emoción del partido, minuto a minuto, con La Región desde las 16:30 horas (0-0)