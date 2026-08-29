🔴 Directo | La UD Ourense se estrena en Primera Federación ante la SD Ponferradina (0-0)

Álvaro Bastida, nuevo jugador de la UD Ourense, presionado por un jugador de CD Barco en el último amistoso.

La UD Ourense vuelve a la competición . El equipo lo hace con muchos cambios con respecto al equipo que logró el ascenso a Primera Federación. Con Juan Carballo al frente, el equipo se enfrenta a la SD Ponferradina en O Couto desde las 17:00 horas

Llegó el momento esperado por muchos, la UD Ourense debuta en Primera Federación. El conjunto vermello se estrena en la categoría en O Couto y recibe a la SD Ponferradina, uno de los favoritos al ascenso.

El conjunto ourensano tiene en su banquillo a Juan Carballo, el entrenador más joven de la categoría, y en el campo hay algunas caras nuevas tras las salidas de algunas piezas del equipo que logró el ascenso.

Enfrente, la SD Ponferradina, uno de los equipos con el cartel de favorito para pelear por el ascenso a Segunda División. En sus filas se encuentra Borja Valle, viejo conocido del equipo ourensano.

Un partido que marca el inicio de una nueva temporada de fútbol de Primera Federación en O Couto y Ourense. Sigue toda la acción del encuentro desde las 17:00 horas con La Región, minuto a minuto para no perderte nada.