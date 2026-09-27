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UD Ourense - Cacereño (0-0)

🔴 Directo | La UD Ourense necesita ganar y se enfrenta al Cacereño en O Couto (0-0)

MINUTO A MINUTO

La UD Ourense se enfrenta a uno de los mejores equipos de Primera Federación en lo que va de temporada. El Cacereño llega a O Couto con tres victorias y un empate buscando seguir sumando ante una UD Ourense en horas bajas.

Curro Rivelot lanza un paso ante la mirada de los jugadores de la UD Logroñes.
Curro Rivelot lanza un paso ante la mirada de los jugadores de la UD Logroñes. | La Región

La UD Ourense se enfrenta al Cacereño. Los ourensanos solo llevan un gol y no han sumado ningún punto en la temporada. El equipo visitante se encuentra en la segunda posición del Grupo 1 de Primera Federación con tres victorias y un empate.

Uno de los equipos que logró salvarse la temporada pasada en las últimas jornadas y que empezó el curso en buena dinámica. La UD Ourense tiene que buscar la manera de sumar puntos y comenzar a encontrar mejores sensaciones en el terreno de juego.

Sigue toda la acción, minuto a minuto, con La Región desde las 12:00 horas

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