🔴 Directo | La UD Ourense necesita ganar y se enfrenta al Cacereño en O Couto (0-0)
MINUTO A MINUTO
La UD Ourense se enfrenta a uno de los mejores equipos de Primera Federación en lo que va de temporada. El Cacereño llega a O Couto con tres victorias y un empate buscando seguir sumando ante una UD Ourense en horas bajas.
La UD Ourense se enfrenta al Cacereño. Los ourensanos solo llevan un gol y no han sumado ningún punto en la temporada. El equipo visitante se encuentra en la segunda posición del Grupo 1 de Primera Federación con tres victorias y un empate.
Uno de los equipos que logró salvarse la temporada pasada en las últimas jornadas y que empezó el curso en buena dinámica. La UD Ourense tiene que buscar la manera de sumar puntos y comenzar a encontrar mejores sensaciones en el terreno de juego.
Sigue toda la acción, minuto a minuto, con La Región desde las 12:00 horas
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