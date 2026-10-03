🔴 Directo | Galarza adelanta al Real Unión de Irún ante la UD Ourense desde el punto de penalti (1-0)

Varo encara a Chibozo, jugador de la SD Ponferradina, en el primer encuentro de la UD Ourense en Primera Federación.

La UD Ourense juega ante el Real Unión de Irún un partido de fútbol con el objetivo de seguir sumando en Primera Federación. Los vasco tienen 2 victorias y dos derrotas más un empate en cinco jornadas.

La UD Ourense se enfrenta al Real Unión de Irún este sábado. Los rojillos llegan al Stadium Gal tras empatar ante el Cacereño y lograr su primer punto de la temporada. Aún están en la zona baja del Grupo A de Primera Federación pero las sensaciones fueron mejores.

Los de Juan Carballo se enfrentan a uno de los equipos históricos del fútbol español en un partido donde quieren seguir sumando puntos y salir de la zona de peligro. La presencia de Ferreiro en la media punta dio otra cara al equipo.

El conjunto vasco se encuentra en la décima posición con siete puntos en 5 partidos. Un partido complicado por la UD Ourense que quiere sumar.

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