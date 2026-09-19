🔴 Directo | Unionistas de Salamanca y UD Ourense empatan sin goles tras media hora (0-0)

La UD Ourense afronta en el Reina Sofía una nueva oportunidad para estrenar su casillero en Primera Federación, sumar sus primeros puntos y romper su sequía goleadora , ante un Unionistas de Salamanca también obligado a reaccionar.

La UD Ourense necesita sumar tres puntos y alejar los fantasmas. Los ourensanos todavía no saben lo que es ganar en Primera Federación ni anotar. Esta jornada se enfrenta a Unionistas de Salamanca, equipo que también está necesitado de victorias.

El partido en el Municipal Reina Sofía comenzó con De Bustos generando peligro en el primer minuto y obligando a Vizoso a emplearse al máximo para mandar el balón a saque de esquina. La intensidad y presión asfixiante de los locales provocó que el conjunto ourensano tardara en encontrar ritmo en el partido.

Con los minutos los de Juan Carballo mejoraron pero sin generar excesivo peligro a la portería rival. La más clara de la primera mitad fue para Diego Caballo, el lateral impactó desde la frontal pero Vizoso mandó el balón a córner.

Sigue toda la emoción de este partido, minuto a minuto, con La Región desde las 13:00 horas. (0-0)