🔴 Directo | El Verín se enfrenta al Sporting Carballiño con el ascenso a Preferente como objetivo común
PRIMERA FUTGAL
Verín CF y Sporting Carballiño se enfrentan con el ascenso a Preferente en juego. El líder recibe al tercero en el José Arjiz
Los directos deportivos de la web de La Región regresan esta semana con un duelo por todo lo alto en la Primera Futgal. En juego está el ascenso a Preferente, con el líder Verín CF recibiendo el domingo desde las 17:30 horas en el José Arjiz al Sporting Carballiño, el tercer clasificado.
El líder Verín (68 puntos) tratará de mantener su fortaleza como local. No pierden en casa desde el 23 de noviembre, cuando cayeran por 0-3 con el Polígono.
El Sporting Carballiño (58 puntos), buscará sorprender para certificar ya su presencia en el play off de ascenso. En la primera vuelta, victoria del Verín por 1-2. La narración está a cargo de Fabián Clinaz
Domingo, José Arjiz 17:30 h.
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