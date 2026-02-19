La hora de la verdad para Ourense CF y el Arenteiro

Empieza lo serio en la Primera RFEF. Con el mercado de fichajes cerrado (más allá del ansiado delantero que buscan en Espiñedo) y las cartas sobre la mesa, la competición afronta sus últimas 14 jornadas. Los representantes ourensanos, Ourense CF y CD Arenteiro, trataron de poner solución a sus debilidades para un tramo que dirá o no si se cumplen los objetivos que, en ambos casos, tienen el denominador común de la permanencia. Y, si se basan en las últimas temporadas, la media de puntos para conseguirla se cifra en 43-45 puntos.

El Ourense CF suma 28 puntos y es el equipo que ahora marca la salvación. Los azulones perdieron piezas y ficharon, especialmente, en la parcela ofensiva. Las sensaciones son las de un equipo que no debería tener problema, pero el césped es el que decide. Este domingo tienen un duelo marcado en rojo. Visitan a un Guadalajara al que pueden dejar desahuciado. Los verdes, por su parte, sí ocupan puestos de descenso con 24 puntos. Y el sábado reciben en Espiñedo al Tenerife, el líder indiscutible y virtualmente equipo de Segunda.

Salgan como salgan ambos de este fin de semana, en el próximo habrá fuegos artificiales. Derbi en O Couto, el sábado 28 de febrero desde las 16:15 horas. Un duelo clave para los dos, aunque especialmente para el que seguro llegará por detrás en la clasificación, el Arenteiro.

A partir de ahí, tres meses de competición en el horizonte. El Ourense CF tiene en su hoja de ruta seis partidos fuera de casa (Barakaldo, Pontevedra, Avilés, Castilla, Athletic B y Talavera) y otros seis en casa (Racing Club Ferrol, Ponferradina, Lugo, Zamora, Celta Fortuna y Tenerife). Mucho derbi autonómico, especialmente delante de sus aficionados.

En el caso del Arenteiro, también repartirá equitativamente sus duelos entre casa y a domicilio. Sobre el césped de Espiñedo recibirá a Castilla, Celta Fortuna, Arenas, Mérida, Cacereño y Ponferradina. Y le tocará rendir visita a Zamora, Unionistas, Barakaldo, Osasuna B, Guadalajara y Lugo.

Más allá del “partido a partido” ambos equipos han cogido la calculadora. El Ourense CF sabe que con 18 puntos debería asegurar su continuidad un curso más si se fijan en los precedentes. Aunque en el seno interno existe el convencimiento de que hay mimbres para más. En Carballiño se necesitará más, unos 22 puntos. Para ello tienen que capear el permanente temporal extradeportivo que sigue causando estragos en los despachos y enrareciendo el ambiente.

Hay tiempo para todo, pero el reloj avanza sin pedir permiso y el margen se estrecha. La Primera Federación reparte juego y los dos representantes ourensanos no quieren perder la partida.