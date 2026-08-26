Doble fichaje en el Antela: Álex Cid y Moustapha Bah llegan a A Moreira

El Antela no se detiene y sigue incorporando piezas para la plantilla que se estrenará en Tercera Federación. Los últimos en llegar hasta Xinzo de Limia son Álex Cid (Ourense, 2005) y Moustapha Bah (Guinea, 2005), dos atacantes que ocupan fichas sub-23.

Álex Cid procede del Fursan Hispania, un equipo de Dubái cuyo dueño es Míchel Salgado. Antes del exótico destino, el ourensano estuvo en la cantera del Celta, Atlético de Madrid y Marbella, donde fue pieza clave en sus equipos. Tras estar entrenando en el Ourense CF de Segunda Federación, Cid se decidió por la oferta del conjunto antelano. “Álex Cid es un extremo que puede jugar en las dos bandas, es muy habilidoso y es especialista en el uno contra uno. Además, tiene buena conducción y aprovecha mucho los pasillos interiores. Creo que nos va a aportar algo distinto a los extremos que teníamos”, comenta el entrenador del Antela, Bruno Gómez.

Mientras, Moustapha Bah completó su formación en el fútbol base del Girona y luego dio el salto a Estonia, pero la temporada pasada regresó a Cataluña y militó en el Peralada de Tercera Federación.

Gómez considera que “Bah es un jugador que puede jugar en banda y de 9. Es un punta diferente a Tumbeiro, un perfil que estábamos buscando, ya que es un futbolista que va bien al espacio. Es muy potente, descarga bien e intenta ganarle la espalda a la defensa”.

Con estas dos incorporaciones, el técnico albinegro da por “cerrada la plantilla, salvo que aparezca un perfil de mediocentro para competir con Sandro Raposeiras y con Nico Peruzzo”. Conviene puntualizar que el mercado de Tercera Federación está abierto hasta el 1 de febrero de 2027.

Tras disputar la Copa Federación, el Antela afronta esta semana como si fuera de competición, es decir, con cuatro entrenamientos y el partido del fin de semana. Precisamente, este domingo, los antelanos disputarán el último amistoso de la pretemporada. Será ante el SC Vila Pouca de Aguiar portugués en el estadio de A Moreira, a partir de las 19:00 horas.