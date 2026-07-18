Doble fichaje en la UD Ourense: Curro Rivelott e Igor Irazu llegan para reforzar al conjunto rojillo

La Unión Deportiva Ourense no se detiene en el mercado y ayer anunció la incorporación de dos fichajes más. El primero, Curro Rivelott (Jerez, 1999), es un viejo conocido para los futboleros de la provincia, ya que militó durante tres temporadas en el Arenteiro, donde logró ascender a Primera Federación.

El curso pasado regresó a su Jerez natal para defender los colores del Xerez DFC, donde disputó 32 partidos y anotó un gol. Rivelott es un centrocampista con buen toque de balón que destaca por ofrecer equilibrio en la medular.

Hace tres años sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión de la que ya está totalmente restablecido, por lo que llega a O Couto ilusionado con completar una gran temporada en el estreno unionista en la categoría.

Igor Irazu

El segundo fichaje de los rojillos es Igor Irazu (Tolosa, 2002), un defensa central que llega desde el Atlètic Lleida, de Segunda Federación. Irazu destaca por su altura, ya que mide casi dos metros, lo que le dará a la UD Ourense un notable salto en el juego aéreo.

Pese a ser vasco, no es la primera vez que juega en Galicia, ya que en la temporada 2024-25 defendió los colores del Pontevedra, donde consiguió ascender a Primera Federación. En su etapa de formación militó en la Real Sociedad.

Rivelott e Irazu se unen a los fichajes de Tejón (Vetusta), David Ferreiro y Bastida (Arenteiro), Gandarillas (Coruxo) y Julio Cabrera (Sanluqueño).