La UD Ourense firma al talentoso Bastida y a Julio Cabrera
PRIMERA FEDERACIÓN
El centrocampista Álvaro Bastida, procedente del Arenteiro, y el lateral Julio Cabrera, del Atlético Sanluqueño, refuerzan al conjunto ourensano para la próxima temporada
La Unión Deportiva Ourense vuelve a tener novedades en el verde. Los unionistas se han hecho con los servicios de Álvaro Bastida (Cádiz, 2004), tal y como adelanta La Región. El joven centrocampista se formó en la cantera del Cádiz, equipo con el que debutó en Primera División, con apenas 17 años.
La temporada pasada defendió los colores del Arenteiro, donde fue titular, marcó cuatro goles, y una de las pocas notas positivas del equipo carballiñés en Primera Federación. Además, incorporó al lateral izquierdo Julio Cabrera (Cádiz, 2003), que llega desde el Atlético Sanluqueño, donde fue pieza clave en el conjunto gaditano, también de Primera Federación, tras formarse en el Cádiz.
Bastida se suma a las incorporaciones de Tejón (Vetusta), David Ferreiro (Arenteiro) y Gandarillas (Coruxo).
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