Dudas, euforia y decepción

No falló el ambiente en un partido en el que sí tropezó el equipo. El campo de O Couto superó los 2.500 espectadores (con representación celeste en Preferencia) y vivió un derbi sensacional en juego, ocasiones y goles, pero con el problema de estar en juego un objetivo tan importante que todo eso pasaba a un segundo plazo.

El Ourense CF hace semanas que ha entrado en un escenario en el que el cómo ya no importa y solo valen los puntos que se suman a la clasificación. Ayer pasó de las dudas a la euforia y acabó en la decepción más absoluta.

Los rivales directos han ido alternando las inercias, pero todos van sumando puntos justo cuando el Ourense CF se ha olvidado de ganar. 2 puntos d 12 posibles no llegan para que las cuentas cuadren.

El equipo azulón llevaba semanas conviviendo con el borde que marca el descenso, pero el derbi del domingo lo deja a dos puntos de la permanencia y, lo que es peor, sin depender de sí mismo para salvarse.

Tal y como está la liga, se podría ser optimista si los de Dani Llácer hacen pleno y sacan seis puntos más, pero la duda es pensar cómo pueden hacerlo con la dinámica en la que han entrado. Paso a paso.

O Couto animó los 90 minutos, celebró con la remontada y sufrió con los goles del Celta. Ahora le toca morderse las uñas confiando en una victoria la semana que viene en Talavera. Todo lo que no sea ganar el domingo podría ya suponer el descenso, pero en caso de salir con vida de esa “final” tocaría una última jornada apasionante.

La traca final sería un partido ante un histórico, el Tenerife, ya campeón de liga y en un estadio que seguro registraría la mejor entrada de la temporada.