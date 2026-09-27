Un duelo a puerta cerrada entre el Peroxa y el Francelos

Tarde de partido en O Marco, uno más, pero distinto, ya que el Peroxa-Francelos se jugará a puerta cerrada después de la sanción del Comité de Competición a raíz de lo sucedido en el encuentro que los locales disputaron con el Polígono.

Ante esta situación poco habitual, el capitán Pepe se muestra contrariado. “Estamos un poco jodidos por el club, porque para un equipo de pueblo que tiene lo que tiene para subsistir, la caja del fin de semana es importante, pero lo asumimos y afrontamos la situación como debemos, con responsabilidad y que no se vuelva a repetir para no caer en el mismo error. Estamos concienciados de lo que vamos a hacer en un partido importante donde tenemos que cambiar la racha e ir a por los tres puntos”, afirma.

El defensa central del Peroxa reconoce que están entrenando bien. “Tenemos una plantilla bastante rejuvenecida y con ganas de ganar. Estamos haciendo las cosas bastante bien y necesitamos la victoria para seguir confiando en nosotros y salir adelante. El partido es complicado, tienen un entrenador nuevo, hizo alguna incorporación importante, pero al ser a puerta cerrada es un encuentro raro, de mucha disputa y de ruido aunque no haya gente, pero estamos convencidos de ganar”, añade.

El Francelos, por su parte, viene de perder su último partido en casa, aunque su técnico Gele lo tiene claro: “Nos estamos adaptando, pero es cierto que a día de hoy no hemos encontrado ese modelo de juego ideal para una conexión entre la línea defensiva y la ofensiva. Esto es muy largo y hay mimbres suficientes para que el equipo funcione. El otro día fue un golpe bastante duro al perder con un rival más o menos de tu mismo nivel, pero es cierto que nos pone en nuestro lugar y mejor que haya pasado ahora y no más tarde. Hicimos una gran pretemporada, pero tenemos que exigirnos en cada entrenamiento porque hay nivel. A ver hasta dónde podemos llegar”.

Y habla del partido: “O Marco siempre es un campo complicado y difícil por la manera que tienen de jugar combinativo desde portería, pero también va a ser raro porque es a puerta cerrada. Así y todo será muy igualado. Jugaremos nuestras bazas intentando sacar los tres puntos, porque es un rival cuyo nivel es parejo. Además, llevan bastante tiempo juntos, se renovaron con chavales muy jóvenes que están muy bien físicamente y nosotros intentaremos corregir los errores del otro día, donde las transiciones defensivas nos costaron dos goles y luego aprovechar a los jugadores que tenemos arriba con bastante gol”.

Por sanción no juegan Xabi, Guille y Canillas.

O Marco, 17:30 horas.