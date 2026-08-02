Elsa Corral, directora del Internacional “Cidade de Ourense”: “Será un gran torneo”

Este domingo se pone en marcha (10:00 horas, con entrada gratuita) en las instalaciones del Club Santo Domingo, en A Derrasa, el Internacional “Cidade de Ourense” de tenis femenino, un torneo que en su sexta edición alcanza una nueva cota. Ha subido de nivel y su carta de presentación es la de haberse convertido en un W75, es decir, otorga 75 puntos WTA, el ránking internacional, a la ganadora. Además, también va acompañado de un aumento en los premios, ya que este año se reparten 60.000 dólares.

Elsa Corral, la directora de un torneo que sigue ganando peso específico en el panorama internacional, analiza lo que será esta nueva edición, de la que tiene claro que “será un gran Ciudad de Ourense”.

Corral reconoce que “el año pasado, a pesar de repartir menos puntos WTA, es decir, tener menos nivel, el cuadro de jugadoras fue un poco más espectacular, ya que contamos con jugadoras que habían estado en el top-30 mundial. En esta ocasión, excepto Arantxa Rus, que ya sabe lo que es ganar este torneo, no hay jugadoras que hayan estado muy alto en el ránking, sin embargo, podemos decir que hay un cuadro mucho más estable de jugadoras entre el ciento y pico y el trescientos. Hay menos nombres, pero el nivel medio de las jugadoras es mayor y estoy segura de que este torneo será un gran Cidade de Ourense”.

A las 10:00 horas arranca esta nueva edición. Lo hace con la disputa de la primera ronda de la fase previa en el cuadro individual, con la presencia de 32 jugadoras, 27 directas, por ránking de inscripción y 5 wild cards, por invitación de la organización. Este domingo quedarán 16 jugadoras y el lunes toca afrontar la jornada final de la previa. Las ocho ganadoras accederán al cuadro principal del torneo que se disputará desde el martes, con 20 plazas directas por ránking, cuatro wild cards y las ocho ganadoras de la previa para un total de 32 jugadoras. También se disputa el cuadro de dobles, que vivirá su final el viernes. La individual se disputará el domingo.

La directora del torneo no esconde quiénes son las grandes aspirantes a levantar el trofeo de campeona el domingo “Está claro que Arantxa Rus (favorita número 2), por su nivel y su experiencia, es la gran favorita. Ya ganó en Ourense y aunque el año pasado cayó en primera ronda, sin duda que será una de las grandes aspirantes. Cierto es que cada vez es mayor y en esta ocasión llega como número 183 del ránking mundial. La otra gran favorita es la belga Greet Minnen, que será la número 1 en este torneo y que llega como número 180 del mundo. En todo caso, creo que el torneo se presenta más abierto que nunca, por lo que podrá haber sorpresas. Quizá alguna jugadora de la fase previa empiece a ganar rondas y se posicione o incluso alguna de las rusas”.

No hay ourensanas, aunque sí varias gallegas. Jéssica Bouzas fue en su día una de las habituales. Actualmente, es la 44 del mundo y ya pasa rondas en Grand Slam. Hoy compiten dos promesas autonómicas, la compostelana Màire Grace Ryan y la viguesa Aranai Martínez. Y en el cuadro final ya están otras dos, una clásica, Celia Cerviño así como Eva Álvarez.

Más que deporte

Elsa Corral, la directora del torneo, reconoce que “desde la organización realizamos un esfuerzo para promocionar la ciudad a través del mismo. Muchas jugadoras de las que participan reconocen que desconocían la existencia de esta ciudad, por lo que es una forma de situarla en el mapa. Las exigencias de la ITF (Federación Internacional de Tenis) son muy grandes, debemos aprovechar el esfuerzo”.