Vuelve a Ourense el mejor tenis femenino

El mejor tenis femenino regresa al Club Santo Domingo. Lo hace de la mano del Torneo Internacional “Ciudad de Ourense”, que entre los días 4 y 9 de agosto vivirá el cuadro final (la fase previa se juega el domingo y el lunes) de una sexta edición en la que ha vuelto a subir de nivel. Y es que el torneo que dirige Elsa Corral alcanza este año la categoría W75, es decir, otorga a la ganadora 75 puntos en el Ranking WTA. Se trata del primer torneo de tenis femenino de esta categoría que se disputa en Galicia y que además reparte 60.000 dólares en premios.

Ayer se desarrolló la presentación oficial, remarcándose el gran nivel competitivo de las participantes, que para la fase final se sitúa entre el 150 y el 300 de la clasificación WTA.

Entre las jugadoras participantes, Arantxa Rus (Países Bajos) es la que tuvo mejor Ranking WTA. Fue en el año 2023, con el puesto 41 y actualmente es la 183 de la clasificación mundial. Participará por quinta vez en el torneo ourensano para intentar conquistar su segundo triunfo y estará acompañada en los puestos más destacados por la belga Greet Ninnen, la francesa Harmony Tan (número 193), la sueca Kaysa Rinaldo (215) y la española Ángela Fita (220). Las gallegas invitadas por la Federación son Celia Cerviño y Eva Álvarez, que tendrán la oportunidad de disputar esta competición cerca de sus domicilios.

La organización recordó en el acto de ayer que, una vez más, el acceso al Club Santo Domingo es “totalmente libre y gratuito mientras se disputa este destacado evento”.