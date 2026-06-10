ESFUERZO DE SOCIOS
El emblemático campo de O Medo cumple 80 años en O Pereiro de Aguiar
ESFUERZO DE SOCIOS
El campo de O Medo, fundado el 9 de junio de 1946, ha cumplido ya 80 años de historia desde que un grupo de 76 socios del Atlético Vilariño dio el primer paso para su creación. Aquella iniciativa se sostuvo inicialmente mediante el pago del alquiler del terreno, que durante 12 años ascendió a 511 pesetas, hasta que finalmente los socios lograron adquirirlo en propiedad por 11.500 pesetas, consolidando así un espacio clave para la vida deportiva de la localidad.
El actual presidente de honor, Antonio Álvarez, "Capi", ha destacado que todo aquel proceso fue posible gracias al esfuerzo colectivo de aquella generación de aficionados y socios, que sostuvieron el proyecto con constancia y compromiso durante más de una década hasta hacerlo realidad.
En aquellos años fundacionales, el club estaba presidido por José Ramos, mientras que Ricardo Valcárcel ejercía como secretario, desempeñando ambos un papel fundamental en la organización y consolidación de la entidad en sus primeros tiempos.
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