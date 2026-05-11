El Vilariño es de Primera (4-1)

Luego de tres temporadas, el Vilariño acompañará al Rayo 21 a la Primera Futgal y lo consiguió a falta de una jornada para acabar la categoría de plata. Logró imponerse por 4-1 al Seixalbo, otro de los equipos que estaba luchando por el ascenso y que ahora mismo está fuera del play off. Hugo Quintairos abrió el marcador, que luego aumentaría Noé, con el 2-0. Antes del descanso consiguió recortar diferencias Luchi, de penalti, pero en la segunda parte aparecieron los tantos de Martín y Quique Conde para sellar el billlete a la máxima categoría del fútbol provincial.

Los números del equipo entrenado por Héctor Conde en los 33 paridos disputados arrojaron un saldo de 22 triunfos, seis empates y solo cinco traspiés. Anotó 77 goles y encajó 36. Sus máximos artilleros son José Ramón y Hugo Quintairos, con 15 y 14 tantos respectivamente. En el campo de O Medo se vivió una gran fiesta y esperando que llegue su primer encuentro en Primera, pero antes todavía queda despedirse se Segunda.