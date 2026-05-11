Un empate esperanzador para el Maceda ante el Peroxa (3-3)

En O Marco la emoción estuvo garantizada hasta el final que concluyó con un empate a tres goles entre el Peroxa y un Maceda que ahora depende de sí mismo para continuar un año más en la máxima categoría del fútbol provincial.

Los locales, que no se jugaban nada, salieron decididos a despedirse en casa con una victoria, pero los visitantes dieron el primer aviso con un remate de Siota que, en dos tiempos, controló Xoel. Por la misma vía lo intentó Oli, pero su tiro lo despejó Nico.

En el segundo acercamiento, el Peroxa abrió el marcador. Disparo de Edgar que tras estrellarse en el larguero le quedó a Pablo que, sin oposición, puso el 1-0. Pudo aumentar más tarde Nico, pero su remate fue resuelto con una gran intervención del portero.

Los anfitriones tenían dominado el partido, pero un mal control de Alcalde, en la salida con el balón, lo aprovechó Fran para definir por bajo al meta Xoel y de esa manera conseguir el 1-1.

El Peroxa no se vino abajo, todo lo contrario, y prueba de ello llegaría el 2-1. Gran asistencia de Pepe para Edgar que, entrando por la banda izquierda, superó con un tiro ajustado al palo derecho la estirada de Nico. El portero macedano impedía también un resultado aún más negativo. Doble parada de Nico ante sendos disparos de Edgar y Pablo.

El Maceda no tenía la misma suerte al aproximarse al área, como el tiro de Siota que repelió Xoel o el de Mauro que desvió al córner el meta Xoel.

A continuación llegaría el tercer tanto local. Una exquisita definición de Nico que, dentro del área le dio con rosca al balón que se coló por la escuadra ante el desesperado vuelo de Nico.

En el descanso, el entrenador macedano Xoel Docampo les habrá recalcado a sus dirigidos que no estaba todo perdido, y con esa premisa se vio a los visitantes mucho más entregados a la causa y pensando recoger algo positivo. Fue entonces cuando, poco a poco, fue arrinconando a los locales. Martín probó desde lejos y despejó Xoel, pero en esto del fútbol la fortuna muchas veces juega un papel importante. De esa manera llegó el 3-2, después de un tiro que rechazó el portero y al querer despejar un defensa, el balón dio en el cuerpo de Brais Díaz y entró al fondo de la portería.

A partir de ahí la presión ejercida para el Maceda encontraría su premio, aunque esta vez de manera sorpresiva y como un regalo inesperado. Alcalde cedió una pelota a su cancerbero que, al intentar controlar con el pie, observó cómo el esférico pasó por debajo de la suela de su bota para transformarse en el 3-3.

Este subidón de moral que le otorgaron los últimos dos tantos hicieron que no se conformara con la igualdad y a poco de llegarse al final del encuentro, pudo darle la vuelta al marcador.

Al palo

Falta lateral lanzada desde la banda izquierda por el mediocampista Brais Díaz y la aparición en el área del central Markel, que conectó de cabeza el balón, el cual terminó estrellándose en el poste izquierdo, lo que pudo ser el 3-4.

Queda una jornada para que remate la liga y los macedanos querrán acabar la faena en su feudo logrando la salvación, pero eso ya será otra historia que comenzará a escribirse dentro de una semana.