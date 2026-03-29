El Maceda ridiculiza al Polígono (5-0)

Brais Díaz intenta irse de la marca de Atiza ante la mirada de Martín, autor del 1-0 para el Maceda.

El Maceda, y sus seguidores, tardarán en olvidar la goleada que le infringió a un Polígono que pasó por el Cardenal Quiroga dejando una pobre imagen y muchas dudas sobre como afrontará su inmediato compromiso copero.

Los macedanos, que también jugaran la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Diputación, salieron muy metidos a este partido, ya que su principal objetivo pasa por mantener la categoría y sin duda que este triunfo refuerza el espíritu de unos jugadores que lo dejaron todo.

El primer acercamiento fue un tiro de Siota que paró Pablo Nóvoa y más tarde una falta lanzada por Brais Díaz que remató de cabeza Mauro apenas desviado.

Los industriales buscaban la posibilidad de acercarse a los dominios de Nico en balones colgados, aunque la situación más nítida fue una falta directa de Juan que se fue lamiendo el larguero. Y es que hasta en los duelos personales entre Víctor Cacharrón y Mauro, el lateral supo siempre controlarlo.

En los anfitriones, el regreso de Iván Rubio le aportó un aire fresco al ataque y complementándose muy bien con Siota y Brais Díaz.

El gol rondaba el área industrial y el disparo de Markel encontró una gran respuesta de Pablo Nóvoa, mandando la pelota al córner. Fue el preámbulo del 1-0. El extremo Martín se animó y desde la frontal sacó un potente remate ajustado al palo izquierdo que hizo estéril la estirada del portero.

El Polígono mantuvo su postura de apostar a los balones parados, pero Manu, llegando solo por el segundo palo, cabeceó alto lo que pudo ser el empate.

Pero sería el Maceda, antes de llegarse al descanso, el que se marcharía con una renta de dos goles. La falta lateral ejecutada por Brais Díaz encontró la cabeza de Mario Gómez que, entrando por detrás y con mucha precisión, puso el 2-0.

Para el segundo tiempo se esperaba una cierta reacción de los visitantes, pero fueron los locales los que supieron maniatar a su oponente con un gran despliegue defensivo y más llegadas al área.

No era de extrañar que cayera el tercero. Iván Rubio recibió un balón al espacio, levantó la cabeza y puso un centro al corazón del área que aprovechó Markel superando a su marcador y definiendo ante la salida de Pablo Nóvoa para establecer el 3-0 y sentenciar el partido.

Los industriales bajaron un poco los brazos, la impotencia de no poder prosperar en su juego lo desanimaba, perdiendo la concentración que siempre mantuvo el Maceda.

Otra vez apareció por la banda derecha Iván Rubio, cuyo centro raso lo acabó rematando a placer Arón para colocar el 4-0.

Debut y gol

El debutante Ramón quiso unirse a la fiesta goleadora, demostrando su olfato a la hora de marcar. Gran pase de Arón ante una defensa que se quedó clavada y que aprovechó el delantero, proveniente del Amoeiro, para resolver picando el esférico ante la salida de Pablo Nóvoa y poner el definitivo y lapidario 5-0.