Una empresa de autobuses denuncia deudas del Estrela Cortegada

La próxima temporada el Estrela Futsal jugará en Primera, pero lo hará en Verín tras abandonar la sede que tenía hasta ahora, Cortegada. El club logró un éxito deportivo sobresaliente, pero lo hace en una gestión económica en duda. Ana Lucía Heredia, gerente de la empresa de Autocares Heredia SL, ha denunciado al club por una deuda de 12.150 euros y “además contestándome muy malas formas, con prepotencia y diciéndome que ellos tienen la conciencia tranquila y que nunca los voy a cobrar”. En el club reconocen esos impagos, pero los achacan a “gestores de Cortegada que dejaron el club tirado”.

La empresaria, que ya ha presentado la denuncia correspondiente, reclama los impagos y los reclamados dirigen la deuda a otra dirección. Ahí está el problema.

“He tenido que denunciar después de dos años de buenas palabras y de muchas largas y ahora, los últimos meses, con prepotencia, chulería y hasta diciéndome que nunca los voy a cobrar. Me dicen que ahora se van a Verín y que desaparecen con ese nombre del club y que les da igual, que no me tienen que pagar nada”, asegura Ana Lucía Heredia.

Añade: “Me dijeron que esperase, que no denunciase y que cuando llegasen las subvenciones que me pagarían. Me consta que ya han recibido subvenciones y a mí no me pagan e incluso me dicen que no tienen pensado hacerlo. Un club que compite con subvenciones públicas que todos pagamos, mi empresa está pagando impuestos que también van para esta gente, y que haga estas cosas y aún por encima le permitan ascender de categoría debiéndome dinero a mí y a otras muchas personas y proveedores, que también me consta, no me parece normal. Después meten a políticos por el medio y yo ya no quiero saber más. Lo que pido es que paguen lo que me deben”.

La Región se puso contacto con el Estrela Futsal y la persona que habló como portavoz del club es Lucas Martínez: “Soy un colaborador de la directiva desde la temporada pasada”. Martínez reconoce la deuda: “Sí es cierto. No sé la cifra exacta, pero lo importante es que la deuda no la tiene el club, los que deben el dinero son los directivos. El club no le debe nada a nadie”.

Martínez entiende que la deuda no debe abonarla el Estrela: “El club se formó con gente de Ourense que se juntó con gente Cortegada y las cosas salieron bien, pero las cuentas nunca estuvieron claras. El primer año una de las personas de Cortegada se fue y este pesado mes de diciembre se fue la otra. Había prometido un patrocinador de 100.000 euros y nunca apareció. Ahí aparezco yo y propongo pagar lo que se deba y cerrar el club. Nos dicen en el Concello de Cortegada que eso no puede ser y yo me comprometo a que el club se hará cargo de todo lo que se gaste de enero en adelante y ellos de lo que haya de atrás”.

Y Martínez argumenta que “esos pufos son de enero para atrás y entiendo que esa empresa de transportes debe dirigirse a esas personas y no al club. El club debe ese dinero, pero entendemos que las personas que quedaron desde enero ya han pagado al día y lo que hay de ahí para atrás corresponde a la gestión anterior. Esta señora entiende que el club le debe el dinero y nosotros entendemos que se lo debe el Ayuntamiento de Cortegada. Los clubes no hacen deuda, la hacen los directivos”.

Martínez, por otro lado, avanza que “en Verín vamos a acoger al club con los brazos abiertos y lo vamos a hacer todo como hace falta y en orden porque Lucas Martínez no le debe nada a nadie”.