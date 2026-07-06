Savia joven para el banquillo del Estrela: Charlie

El Estrela Futsal ya tiene inquilino para su banquillo. Se trata de Carlos Simoes Quintán “Charlie” (Marín, 22 de agosto de 2003), sobrenombre con el que le bautizó el entrenador Ramiro Díaz. Savia nueva, muy nueva, para un flamante campeón de Segunda que celebrará su tercera temporada como equipo federado con la llegada a la élite del futsal femenino nacional, la Primera División.

Charlie tiene solo 22 años, procede del Marín Futsal, en el que era segundo técnico y analista (también realizó esta tarea en el Estrela) y afrontará su debut como primer entrenador a tiempo completo. Se trata de una apuesta personal del director técnico del equipo, Taffa, que ya había intentado su fichaje en diciembre, después de la marcha de Rubén Carballo, si bien estaba comprometido con el Marín, con el que jugó el play off de ascenso a Primera, aunque cayó en la eliminatoria decisiva con el InterSala 10 de Zaragoza.

Juventud, formación y mucho descaro para un Estrela Futsal en el que disfrutará de “una oportunidad muy bonita en un proyecto al que le tengo muchas ganas”. Charlie ya está habituado a que la gente se extrañe de que alguien tan joven sea técnico de un equipo sénior. “Estoy acostumbrado a ese tipo de comentarios. A los 17 años entrené al equipo en el que estaba jugando y la siguiente temporada estaba de segundo técnico y analista en el Marín Futsal femenino. Me sentía muy respetado a pesar de mi juventud y la verdad es que crecí mucho como entrenador. Hace dos años tuvimos una temporada muy dura en Primera División y me tocó coger las últimas seis jornadas a un equipo que estaba prácticamente desahuciado. Terminamos descendiendo, pero nos quedamos a un punto de la salvación. Ahora tengo en el Estrela una oportunidad muy bonita. Es una responsabilidad muy grande, pero si he aceptado dar este paso es porque creo que estoy a la altura de afrontar el reto”, subraya Charlie.

Cuestión de ambición

La ambición de Charlie y el hecho de “creer totalmente en este proyecto” le llevan a reconocer que “el objetivo, por tratarse del primer año en la categoría, será la permanencia, pero tengo claro que no conseguirla sería un fracaso. No queremos ser un club ascensor, debemos ir creciendo desde la primera jornada y asentarnos. Tenemos una plantilla experimentada”.

Esa experiencia será clave para que un equipo acostumbrado a ganar (en dos temporadas solo perdió dos partidos de liga y cedió tres empates) sepa gestionar los momentos difíciles cuando lleguen. “Es cierto, ni en Preferente ni en Segunda División el equipo tuvo rival, pero ahora llega la Primera División, donde hasta los más grandes pierden. Es posible que pierdas tres o cuatro partidos seguidos, pero este grupo de jugadoras y las que lleguen sabrán gestionar ese tipo de situaciones”, añade.

Charlie tiene claro que “las cinco o seis primeras jornadas serán las más importantes de la liga, máxime cuando llegas con un proyecto nuevo. Tener un buen inicio nos daría mucha tranquilidad”. El Estrela debutará como local ante el Castro, visitará después al Torcal y recibirá en la tercera jornada al Les Corts. Charlie reconoce que “esos tres rivales nos dirán lo que es la liga, cada uno con sus características, ya que Castro tiene un buen juego colectivo, Torcal es un viaje duro y un equipo que en su cancha será complicado al inicio y Les Corts es un rival físicamente muy duro. Es un inicio duro antes de ese primer parón de tres semanas”.

La pretemporada

Todavía no hay fecha definitiva para el comienzo de la pretemporada, pero todo apunta a que será “la primera semana de agosto. Estamos buscando jugar muchos amistosos, uno de ellos ante el Castro, el primer rival liguero, que nos servirá para ver lo que nos podemos encontrar en ese estreno. Además, habrá que ver cuándo es la primera ronda de la Copa Galicia, que nos servirá para cerrar el mes de amistosos. Necesitamos una preparación intensa para afrontar con garantías una temporada que será muy larga y exigente”.

Importante será la pretemporada, pero no menos el apoyo del público, máxime teniendo en cuenta el cambio de sede y la llegada a Verín. “El factor cancha en una categoría tan exigente como esta Primera División es muy importante, por eso esperamos tener el respaldo de la gente desde el principio”, finaliza el nuevo entrenador del Estrela Futsal. Juventud, formación, descaro y ambición son las bases en las que se asienta este proyecto, la carta de presentación de Charlie para “consolidar al equipo” en la élite nacional.

El equipo cambia de sede, deja Cortegada y se marcha a Verín

Las jugadoras del Estrela celebran el ascenso en el Marta Míguez. | Xesús Fariñas

El Estrela Futsal deja de tener su casa en Cortegada y se marcha a Verín. Allí disputará sus partidos como local, en el Pabellón Municipal, en la máxima categoría. La necesidad de un mayor apoyo institucional y empresarial ha sido el detonante.

El conjunto ourensano ha lanzado un comunicado para explicar la decisión de dejar la localidad de O Ribeiro. “El Estrela Futsal comunica que, a partir de la próxima temporada, el equipo dejará de disputar sus partidos oficiales en Cortegada. Han sido dos años maravillosos en el Pabellón Marta Míguez. En ese tiempo, Cortegada se convirtió en un auténtico fortín y, sobre todo, en nuestra casa. Por eso, queremos empezar dando las gracias. Gracias de todo corazón a todos los aficionados de Cortegada que nos acompañaron, nos animaron y nos hicieron sentir uno del pueblo. Os vamos a echar mucho de menos. La decisión no ha sido fácil. Para competir en Primera División se requiere una estructura y unos avales económicos que, en este momento, no podemos asumir en Cortegada. Lamentablemente, no hemos encontrado la colaboración institucional y empresarial necesaria para que un proyecto de esta envergadura sea viable a este nivel. Nos vamos con tristeza, pero también con gratitud por todo lo vivido. Cortegada siempre formará parte de la historia del Estrela. En los próximos días informaremos de la nueva sede en la que el equipo disputará sus partidos como local. Gracias Cortegada. Gracias Marta Míguez. Hasta siempre”, argumentaba el club ourensano.