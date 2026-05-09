Enol Coto, defensa del Ourense CF: “Queda lo más bonito”

La liga en Primera Federación está que arde y el Ourense CF pelea por eludir los puestos de descenso. Quedan tres partidos para el final de la competición y lo mejor para los azulones es que dependen de sí mismos. El defensa asturiano Enol Coto, lo sabe y asume que pese a la situación, “queda lo más bonito. Tres partidos muy importantes que van a decidir dónde vamos a estar. Es verdad que todos los partidos y todos los puntos valen lo mismo, pero llegados a este punto parece que valoras más los tres puntos en juego. Aunque lo mejor en nuestro caso es que dependemos de nosotros mismos, y eso es importante”.

Reconoce el jugador del Ourense CF que sí hizo números de lo que puede hacer falta para lograr la salvación, aunque ahora dejó de hacerlos. “Alguna semana si que hice, pero llegué a la conclusión de que era mejor dejarlo porque casi nunca salen como esperas. Si las cuentas que hice hubieran salido estaríamos salvados hace un mes. En todo caso, sí que pienso que sumando seis puntos de los nueve que faltan deberían ser suficientes, y más si conseguimos ganar en Talavera porque sería ante un rival directo que ya le dejaríamos fuera”.

Solo tres partidos

Tres encuentros tienen por delante. Este domingo llega el Celta Fortuna, luego viajan a Talavera y cierran la liga en casa con el Tenerife. Enol Coto analiza los tres enfrentamientos: “El Celta Fortuna es un equipazo y si van de segundos no es por casualidad. Tiene grandes jugadores, pero si vemos la temporada a nosotros los filiales no se nos dan mal. Del Tenerife que vamos a decir, es otro equipazo, pero al estar ya ascendidos y venir aquí la última jornada, espero que vengan bastante relajados. La salida a Talavera sí que va a ser un partido muy importante y si logramos ganar allí puede ser el partido que nos dé la salvación. Es verdad que los números fuera de casa son los que son, pero ya nos toca conseguir una victoria que se nos está resistiendo, aunque también es verdad que en nuestro campo es donde mejores resultados hemos sacado durante todo el año, nos mostramos fuertes y en estas dos finales tiene que ser nuestro fortín”.

Por segunda semana consecutiva, los azules volverán a jugar conociendo los resultados de todos sus rivales, algo a lo que el defensa asturiano no le da mayor importancia. “Es algo muy relativo y al final nunca sabes lo que es mejor. En todo caso yo personalmente prefiero jugar primero, y si ganas tu partido le metes presión a los rivales. De la otra manera si los resultados son negativos antes de jugar, te puede condicionar algo, pero bueno, nunca sabes lo que es mejor, salvo que si ganamos, seguimos dependiendo de nosotros sin tener que mirar nada más”. Mañana es la primera final y todo pasa por sumar tres puntos.