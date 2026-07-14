El equipo ourensano del Auriense CA va tomando forma

El Auriense CA (anteriormente Cented) se encuentra inmerso en la confección de una plantilla de garantías para afrontar su tercera temporada consecutiva en Preferente Futgal. Tras sellar la continuidad del entrenador Dani Prado, el conjunto pontino ha renovado a los defensas Izan, Nico González y Sergio Cuña, además del centrocampista David Vieira.

Además, el club también se ha movido en el mercado y ha incorporado a los defensores Charly (Arnoia), Joel (Rayo 21) y Yonier, que procede del filial del Xerez Deportivo, aunque llegó a estar en dinámica del primer equipo, que milita en Segunda Federación. También recala en Oira el mediapunta Miguel Peral, procedente del Atlético Arnoia tras completar una gran temporada. Desde A Queixeira llega igualmente el joven mediapunta Hugo Viso. Para reforzar la zona de ataque se incorpora el delantero Fer Méndez, procedente del Cultural Areas.

Asimismo, el guardameta Aimar, tras conseguir el ascenso a Liga Nacional con el equipo juvenil, promociona al conjunto de Prado. Por otro lado, ayer se confirmó el regreso de Brais Álvarez, que vuelve al Auriense después de dos campañas en el Sporting Celanova.

Todos ellos estarán presentes en el inicio de la pretemporada, que arrancará durante la última semana de julio. También hay novedades en los despachos, ya que César Sánchez es el nuevo director deportivo del club pontino.