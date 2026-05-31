El Cented es el nuevo campeón de la Copa Diputación (4-5)

Equipo y aficionados del Cented Academy celebran el título de Copa Diputación ganado en el campo de O Couto.

El Cented inscribe su hombre como nuevo campeón de la 45 edición de la Copa Diputación al imponerse, en la tanda de penaltis, al Monterrei, tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario.

Si bien los académicos partían como favoritos, se encontró ante un rival que con mucho orden y disciplina, que le plantó cara, tanto es así que el primer disparo de Serginho se fue desviado. La respuesta fue en un centro de Izan que quiso rechazar Marcos, yéndose el esférico cerca del palo.

Tuvo su oportunidad Sergio, tras una buena asistencia de Edu Otero, quedando de cara al portero, pero su tiro fue muy débil a las manos de Diogo.

El Monterrei apostaba por los balones largos en busca de Serginho o Fred. Precisamente este delantero, antes de llegarse al descanso, pudo romper la igualdad. Falta ejecutada por Antón Teixeira que remató de cabeza y encontró la gran intervención de Edgar, mandando el balón al córner.

Quedaba por delante toda una segunda mitad en la cual el calor comenzaba a hacer lastre en los jugadores, especialmente en el cuadro de Steven da Silva, que aun así se dejó la piel sobre el campo.

El asedio de los académicos pudo tener su premio. Izán colocó un perfecto pase para Edu Otero, cuyo remate fue despejado con grandes reflejos por Diogo. De esta acción vino un saque de esquina que dio en un defensa y terminó marchándose pegado al palo.

Sin embargo, después de estos dos sustos mayúsculos, los que oficiaban de anfitriones en la final pudieron ponerse por delante en el marcador. Un tiro de Mateus, desde la frontal del área que desvió con su brazo Izan, provocando un claro penalti. El capitán, Antón Teixeira, cogió la responsabilidad de lanzarlo, pero el tiro se estrelló en el larguero.

Esta situación hizo mella durante algunos minutos en lo anímico, especialmente en el defensa, pero jamás perdieron su ubicación sobre el terreno, ante un Cented que se mostraba más fresco.

El calor y el cansancio

El paso del timepo comenzó a pasarle factura a jugadores del Monterrei como Marcos, Mateus y Fred que tuvieron que abandonar el terreno y, aun así, aguantaron estoicamente ante un Cented que dispuso de una ocasión en las botas de Izan, que remató alto. En una de las escasas llegadas del Monterrei, un centro de Zach fue rematado por Fred, que le costaría el cambio por las molestias físicas.

Tampoco pudo terminar el encuentro Erik, que había reemplazado a Marcos. Al agotar las ventanas, terminó jugando con diez el cuadro del portugués Da Silva. Si bien no había prórroga, por las distintas interrupciones se jugaron diez minutos de añadido. El marcador se mantuvo y llegó el momento de definir la final desde el punto de penalti.

Los responsables de lanzarlos estuvieron a la altura, pero en el último de los cinco tiros, Outtara, que realizó un monumental partido, su lanzamiento fue adivinado por el portero, Edgar, atrapando el balón contra el palo derecho y desatando la locura de sus aficionados al conquistar su primera Copa. Su oponente murió con las botas puestas.