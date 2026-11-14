El equipo ourensano que logró su primera victoria tras 315 goles en contra en 33 partidos: "No ganaba desde que era menor de edad"

A la izquierda, los jugadores del Atlético Coles celebran la primera victoria de la historia del club. A la derecha, Diego Temes, nuestro protagonista, en un calentamiento

"Ser dos que gañan é doado" es un cántico que se entona en campos de fútbol de la provincia donde la realidad es muy diferente al día a día que viven Real Madrid o Barcelona. Hay equipos acostumbrados a ganar y otros, como el Atlético Coles, que desde su fundación convirtieron la derrota en una compañera de viaje prácticamente inseparable.

El exfutbolista Jorge Valdano recuperó en uno de sus artículos una curiosa anécdota protagonizada por Ferenc Puskás, leyenda madridista. En una ocasión, alguien preguntó al húngaro por qué los aficionados blancos no gritaban tanto como cabría esperar. Su respuesta fue tan breve como contundente: "Porque tienen la boca llena". Una reflexión que Valdano resumió con otra expresión: "Empacho de triunfos, de títulos, de campeonatos".

Siguiendo el símil, la hambruna que vivieron los futbolistas del equipo de Coles nunca les hizo, en este caso, abandonar la travesía por el desierto. Todo buscando una recompensa que parecía nunca llegar, con goleadas como el 0-17 contra el Sporting Vilamarín o el 16-0 en campo del Amoeiro. Sin embargo, todo cambió con el enfrentamiento frente al Internacional Ribeira Sacra. Y con él, un resultado que parecía una leyenda urbana.

No se hablaba de otra cosa. El conjunto de Coles logró imponerse por 2-5 a su rival, estrenando su casillero de triunfos oficiales después de una trayectoria que acumulaba 32 encuentros, dos empates y 30 derrotas. En ese recorrido ha marcado 19 goles y ha recibido 315. Una diferencia de -296 que no invita precisamente a presumir de solidez defensiva.

Pero el fútbol, por suerte, no siempre entiende de estadísticas. Y el Atlético Coles, después de tantos disgustos, consiguió por fin celebrar algo más que el pitido final.

Una reflexión

En cualquier vestuario, romper una racha semejante debería ser motivo de celebración. Sin embargo, Diego Temes Garrido, futbolista del Atlético Coles con pasado en el Mugares U.D. y el Bande F.C., vivió el triunfo de una manera bastante particular.

"La última vez que gané fue en el fútbol sala, era menor de edad, tenía 17 años", relata el jugador. Después de semejante sequía, cabría esperar que el protagonista hubiera celebrado la victoria como si acabara de levantar un título importante. Pero no. De hecho, la mala suerte que le acompañó en su carrera futbolística también hizo presencia al acabar el partido, no como él, que se perdió la foto de la victoria por ir a saludar a un familiar.

Diego Temes, "calentando" en la banda | Cedida

"Con tanta gente con la que he jugado, no me ha hecho nada de ilusión ganar", reconoce. El motivo no tiene que ver con el resultado, ni con los goles, ni siquiera con el nivel futbolístico del encuentro. Es algo mucho más personal. "Miré a mis compañeros al final del partido y dije: 'Son buenos chavales, son muy buena gente', pero he tenido la oportunidad de jugar tantos años con amigos y el único partido que gano es sin ellos. No te llena". La resiliencia para volver cada fin de semana a un campo de fútbol no fue acompañada por gran parte de la plantilla del año pasado, a la que ahora le dedica la victoria.

"Los otros son malísimos. Nosotros somos malísimos"

La particularidad de esta historia no termina en los sentimientos de Diego. Su análisis deportivo del encuentro tampoco tiene demasiado que ver con las habituales declaraciones de futbolistas que aseguran haber hecho un gran trabajo colectivo y merecido los tres puntos.

Temes prefiere ahorrarse los tópicos. "Los otros son malísimos; nosotros somos malísimos. Nos pudieron ganar en la primera parte, dando nosotros también pena y asco", resume.

Pocas veces una victoria por tres goles de diferencia habrá recibido una crítica tan contundente de uno de sus propios protagonistas. Y eso que Diego tuvo una participación destacada en el triunfo. Según explica, los dos primeros goles del Atlético Coles llegaron después de recuperaciones suyas en campo contrario. "Jugué bien, robé un par de balones. Los dos primeros goles son recuperaciones mías en ataque", reivindica.

El encuentro también dejó dos penaltis fallados por el rival. Una circunstancia que, a juzgar por el relato del futbolista, contribuyó decisivamente a que el Atlético Coles pudiera escribir su pequeña página de historia.

"Fallaron dos penaltis estúpidos. Tiraron los dos igual, arriba y al medio. Bueno, arriba al medio no, arriba, a tres metros de la portería"

"Fallaron dos penaltis estúpidos. Tiraron los dos igual, arriba y al medio. Bueno, arriba al medio no, arriba, a tres metros de la portería", cuenta.

Su valoración final no deja demasiado margen a la interpretación: "Un partido totalmente insustancial y malo de ver. Tuvo que ser malísimo de ver". El Atlético Coles había conseguido por fin ganar. Lo que nadie puede garantizar es que los espectadores disfrutaran del espectáculo.

Una temporada con 258 goles encajados

Para entender la dimensión de esta victoria hay que retroceder hasta la temporada 2025/26, la primera de la historia del club. El Atlético Coles disputó entonces 26 partidos de Tercera Futgal y perdió los 26. Marcó solamente nueve goles y recibió 258, prácticamente diez por encuentro. Un registro que convirtió cada jornada en una nueva prueba de resistencia para sus futbolistas, cuya amistad era el único motor para volver a un campo de fútbol cada fin de semana y acabar con la cara pintada.

La situación ha cambiado ligeramente en la campaña 2026/27. En los seis encuentros de liga disputados hasta el mencionado, el equipo suma una victoria, dos empates y tres derrotas, con diez goles a favor y 40 en contra. Nuevo ciclo. Es decir, el Atlético Coles ya ha marcado más goles en seis partidos de liga que en los 26 de toda su primera temporada. Y, además, ha descubierto que puntuar no es una actividad reservada exclusivamente a sus rivales.

A estas cifras hay que añadir una derrota por 17-0 en la Copa Deputación, que eleva el balance histórico computable del club a 315 tantos recibidos en 33 encuentros.

Existe, además, una pequeña particularidad estadística: el 2 de noviembre de 2025 el Atlético Coles perdió por 1-6 ante el Caldelao-I.R.S. B, pero el equipo rival se retiró posteriormente de la competición y aquel resultado quedó excluido del balance final.

Si se contabilizasen todos los encuentros realmente disputados, incluidos los anulados a efectos clasificatorios, los números serían todavía más contundentes: 34 partidos, una victoria, dos empates, 31 derrotas y 321 goles encajados.

De "Diego y diez más" a perder la titularidad

La primera victoria también llega en un momento particular para Diego Temes, que aprovecha para reflexionar, con humor y cierta resignación, sobre cómo ha cambiado su papel dentro del equipo. "También es una putada que el año pasado era titular indiscutible y me pasó como a un grande de nuestro fútbol: hace un año era Diego y diez más y, seis meses después, ya no era nadie".

Pese a todo, Temes no pierde la esperanza de seguir aportando al Atlético Coles. Su próximo objetivo es bastante más sencillo que levantar un título: marcar un gol y ayudar al equipo.

Porque esa es, probablemente, la verdadera grandeza de un club como el Atlético Coles. Seguir compitiendo después de 26 derrotas consecutivas en su primera temporada, presentarse cada fin de semana sabiendo que el marcador puede ponerse cuesta arriba y encontrar motivos para volver a calzarse las botas. A veces basta con no rendirse.