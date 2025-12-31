España conquistó en Ourense el Cuatro Naciones

La selección española masculina de hockey sala ha cogido velocidad en Ourense. Los Redsticks se concentraron en la ciudad de As Burgas para preparar el Campeonato de Europa que se disputará entre los días 8 y 11 de enero en Heidelberg (Alemania) y el objetivo parece logrado. El combinado nacional conquistó el Torneo IV Naciones haciendo pleno de victorias, la última ayer en la final frente a Suiza. Triunfo por 7-3 para el combinado capitaneado por el ourensano Manu Prol en un encuentro que estaba decidido al descanso, cuando los de Fede González ya ganaban por 6-0. Los helvéticos recortaron distancias en el tercer cuarto con dos goles, pero España no dio opción a la reacción suiza y estuvo seria en el último cuarto para mantener la renta y conquistar el título.

La última jornada del torneo se abrió con el duelo por el tercer puesto, que midió a las selecciones de Italia y Portugal, tercera y cuarta, respectivamente, en la primera fase, posiciones que terminaron repitiendo después de la disputa de la final de consolación. El partido fue igualado durante los tres primeros cuartos, pero en el último, los italianos fueron superiores y además mostraron más acierto, para terminar venciendo por un abultado 6-1.

Ourense, que volvía a disfrutar de la presencia de la selección española absoluta, en este caso la masculina de hockey sala, vio cómo los RedSticks se marcharon con los deberes hechos. El torneo arrancó de manera inmejorable para España con el partido inaugural frente a Italia. Desde el primer minuto, el equipo mostró intensidad, ritmo alto y eficacia ofensiva para imponerse con claridad por 7-2.

En el segundo encuentro, el rival fue Suiza, y España volvió a responder con solvencia, dominando los momentos clave del partido y llevándose la victoria por 6-3.

La fase de grupos se cerró con una actuación especialmente contundente ante Portugal, logrando un abultado triunfo por 5-12.

Y ayer, la final, con la repetición del duelo del día anterior frente a Suiza. Los de Fede González firmaron una victoria clara, cerrando el torneo con pleno de triunfos y dejando muy buenas sensaciones.

Ahora, lo más difícil

Ahora, después de un pequeño descanso, llega lo más difícil, con el viaje a tierras alemanas para afrontar un Campeonaro de Europa al que los RedSticks, eso sí, llegan con “máxima confianza, ritmo competitivo y con un grupo que aspira a todo”.