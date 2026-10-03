Espiñedo vive otro derbi ourensano entre el Antela y el Arenteiro

Espiñedo vive otro derbi tras el jugado con el Barco. A las siete de la tarde llega el Antela, un partido que hace muchos años que no se celebra y que ha levantado mucha expectación.

El Arenteiro buscará darse una nueva alegría, tras la victoria lograda ante el Lalín hace quince días, mientras que los de Xinzo quieren seguir con la buena línea de este comienzo de competición.

En el equipo verde ha sido una semana con muchas novedades. Han llegado al equipo Víctor Alonso “Toti”, que ejercerá como preparador físico y ayudante técnico, y el centrocampista Brian Imga, que llega desde el fútbol vasco, donde tras formarse en el Aurrerá de Vitoria su último equipo fue el CD Laudio. Junto a Lamine Sylla, que ya debutó la pasada semana, vienen a reforzar el centro del campo verde. Por su parte, Rubi y Rober, que apenas habían tenido participación, han dejado el equipo. Además, el técnico Marc Vidal no podrá contar con el portero Esteban Ruíz, sancionado, y David Nespereira, lesionado. Las novedades son el regreso de Awuley y Edu Ferreira tras sanción y el portero juvenil Maikel, que será el titular.

Por su parte, el Antela, salvo la baja de Iñaki Bellido, que se perderá toda la temporada por la rotura del cruzado, el resto están todos disponibles. Vuelve Bernardo, una vez cumplida sanción, y ya están disponibles Álex Cid, al que por fin le llegó el transfer y podría tener sus primeros minutos, y el último fichaje, Musa Dambelleh, que ya entrenó esta semana con sus nuevos compañeros.

El técnico verde, Mar Vidal, tiene claro lo que espera: “Un partido muy igualado ante un buen equipo que viene de ascender, que traen una buena dinámica y que encaja poco y rentabiliza muy bien los goles”. Enfrente, Bruno Gómez avisa: “Seguro que es complicado. Están compitiendo muy bien y plantándole cara a todos los rivales. Es un equipo agresivo, que aprieta mucho y que arriba tiene buenos jugadores”.

Espiñedo, 19:00 horas.