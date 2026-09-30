Tiago Teixeira, defensa del Antela: “Tenía mucha confianza”

El Antela consiguió la primera victoria en A Moreira en Tercera Federación tras imponerse 1-0 al Somozas gracias al tanto de penalti de Tiago Teixeira (Xinzo de Limia, 2004). “Hay que reconocer que ellos fueron bastante superiores, sobre todo porque tuvieron la posesión del balón. Bruno ya nos advirtió que el Somozas era un equipo de someter al rival, por lo que nosotros teníamos que buscar las contras. Al principio, nos costó un poco, pero tuvimos la suerte del gol de penalti y en la segunda parte nos atrincheramos en nuestra área para intentar encontrar salida por las bandas. Creo que lo conseguimos y aprovechamos los huecos que iba dejando el rival. Tuvimos alguna oportunidad que otra para sentenciar, pero no dimos acabado las jugadas. También es cierto que en el minuto 90, Bruno Pío, no salvó con un paradón”, comenta el defensa Tiago Teixeira.

En cuanto al gol de pena máxima, el joven lateral tenía claro por dónde lo iba a lanzar: “Siempre me gustó tirar los penaltis, ya que la tensión del momento me atrae. Tengo confianza a la hora de tirarlos. Bruno ya me había visto marcarlos en San Tirso y en Vilalonga, por lo que cuando pitaron penalti, cogí el balón y el técnico me dijo que lo tirara yo. Tenía claro a qué lado lo iba a lanzar, no me fijé en lo que hizo el portero. Por suerte, entró y pudo servir para ganar”.

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Para alguien de Xinzo es muy especial haber marcado el primer tanto del Antela en Tercera en A Moreira: “Poder participar en el debut del equipo de tu pueblo en Tercera ya es increíble, pero además haber anotado el gol de la victoria en el primer partido en nuestro campo, ha sido tremendo. Tras haber caído en el Fernández Carrera, queríamos demostrar que es muy complicado que nos ganen en A Moreira, lo logramos y además con la portería a cero”.

“Tenemos un gran grupo”

Con respecto a la adaptación del Antela a la nueva categoría, afirma: “Tenemos un gran grupo y una base muy sólida, llevamos varios años a un gran nivel y tenemos mucha confianza entre nosotros. Creo que eso nos ha beneficiado para adaptarnos bien a la Tercera y lo que tengo claro es que vamos a seguir peleando para sumar el mayor número de puntos posibles”.

Lo que sí tiene muy claro Tiago es que el objetivo tiene que ser la permanencia: “Lo primordial es lograr la salvación lo antes posible y disfrutar de una categoría nueva para el club. Si luego podemos luchar por otra cosa, se irá viendo, pero lo primero que tenemos en la cabeza es la permanencia”.