El Estrela choca otra vez con la falta de gol ante Les Corts (0-2)

El Estrela Verín se marcha al primer parón de la temporada esperando todavía para poder estrenar su casillero de victorias. Las ourensanas cayeron de nuevo en casa, esta vez ante un Les Corts con más pegada y que resolvió con un tanto en cada mitad.

El Estrela salió bien el partido y poco a pooco fue llevando más el peso del juego y de la posesión. Con una muy incisiva Sara Santos y con ocasiones destacadas de Rafinha y Anita Ontiveros. Su rival defendía bien y avisaba con alguna salida a la contra de Oliva y, sobre todo, con una falta de Rojo que sacaba muy bien con el pie izquierdo la portera local, Lucía Paz.

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En un partido muy igualado, Les Corts se puso por delante gracias a un grave error en la salida de balón del Estrela. Anita Ontiveros se equivocó en el pase y Rojo lo aprovechó para asistir a Martita, que fusilaba a la red justo en el ecuador de la primera mitad (0-1).

Casi en la siguiente jugada pudo empatar el Estrela, por medio de Rafa Pato, pero fue solo un ejemplo más del guion que seguiría el partido hasta el final. Más balón para el equipo local, avisos peligrosos de las visitantes y un nuevo tanto del Les Corts.

La sentencia

A los siete minutos de la segunda mitad, el Estrela no completó bien un ataque y su rival construyó una jugada perfecta que comenzó con una combinación entre Paula Guix y Bet y que esta última remató al poste. El rechace lo cazó Peke para marcar a placer (0-2).

Quedaban muchos minutos, pero ya no se movería el marcador para un Estrela que lo intentó de todas las formas, pero sin eficacia alguna. El Estrella Verín llega al parón con solo un punto de nueve posibles.