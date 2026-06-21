El Estrela Cortegada quiere cerrar el trabajo y ascender a Primera División

Al Estrela solo le falta un paso para alcanzar la Primera División del fútbol sala femenino nacional y firmar su segundo ascenso consecutivo. El conjunto de Cortegada recibe al Linyola este mediodía, 12:00 horas en el Marta Míguez, en el partido de vuelta de la final del play off de Segunda.

Lo hace con la seguridad que le da el 1-4 con el que saldó el partido de ida en tierras ilerdenses, pero sin confianzas. “Tenemos una buena ventaja, pero nos jugamos todo el trabajo de la temporada en un partido y no vamos a especular. Además, jugamos en casa y creo que a todo el mundo le gustaría ascender ganando el último partido ante nuestra gente”, afirma el técnico del Estrela, Manu Cossío.

Reconoce el entrenador arousano que “a todo el mundo le apetece que llegue ya el partido, está siendo una semana larga en una temporada también muy larga. Seguro que habrá muy buen ambiente en el pabellón”.

Añade Cossío que “hay que olvidarse de la ida y pensar solo en la vuelta. Cambia totalmente el contexto de partido, porque ellas tienen un modelo de juego muy marcado, basado totalmente en su mejor jugadora, Karen Pons. Es un juego muy directo, por las dimensiones reducidas de aquella cancha, donde es un equipo muy peligroso, de hecho solo les hemos ganado nosotras, aunque fuera de casa bajan un poco”.

“El equipo está bien”

Durante la semana, el Estrela trabajó algunos conceptos en los que el Linyola le puso en problemas en la ida, sobre todo en la primera mitad. “Trabajamos algunas cosas que necesitábamos ajustar y creo que las hemos asimilado bastante bien. Además, incidimos en otros temas que había hecho bien, pero que nunca está de más recordar. El equipo está bien”, comenta el técnico del Estrela Cortegada.

El Estrela realizó este sábado el último entrenamiento y “todo está bien, no ha habido ningún problema físico durante la semana”. Y lanza un último aviso Manu Cossío: “No vamos a especular, queremos culminar el ascenso ganando en casa”. El arousano tendrá a todas sus jugadoras disponibles para un encuentro que será histórico para el club de Cortegada.

El Marta Míguez tiene que ser una fiesta para un equipo que fue fundado en 2024 y que en apenas dos temporadas puede dar el salto a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Todo preprarado para una jornada que puede dejar a Ourense con dos equipos en Primera División.