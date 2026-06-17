Pau, del Estrela Futsal: “Debemos evitar confiarnos”

El Estrela Futsal inició este martes la semana de preparación del partido de vuelta de la final por el ascenso a Primera División femenina. Lo hace después del 1-4 logrado el domingo en la visita al Linyola, resultado que le permite casi acariciar la mejor liga del mundo. Falta certificarlo en el partido que se disputará el domingo desde las 12:00 horas en el polideportivo Marta Míguez de Cortegada.

Pau, una de las goleadoras del conjunto de O Ribeiro en el duelo de hace tres días en tierras ilerdenses, reconoce que la eliminatoria “está de cara”, aunque avisa que “falta cerrar el trabajo, por lo que debemos evitar confiarnos”.

La jugadora del Estrela está deseando que llegue el partido. “Nos queda menos de una semana y después vacaciones, esperemos que sea después de completar el buen trabajo que estamos realizando esta temporada. ¿Acariciando el ascenso? La eliminatoria está de cara, pero falta cerrar el trabajo, por eso no debemos fiarnos. Lo tenemos muy cerca, pero nos queda un último esfuerzo”, subraya.

Pau avisa de que “no podemos salir relajadas”, porque más allá de la ventaja de la ida también quieren ganar en casa, ante su gente: “Trataremos de no mostrar puntos débiles y la motivación por el ambiente en nuestra casa y nuestra calidad tienen que hacer el resto para cerrar la eliminatoria”.

Analiza la ida, un partido con una primera parte muy igualada y un segundo tiempo en el que su equipo fue muy superior. “Tal vez fue por el ambiente, que nos creó algunos nervios hasta costarnos salir de su presión. Así, ellas tuvieron ocasiones al principio, pero conseguimos marcar primero. La pena fue que nos empataron muy pronto. En ese momento ya estábamos siendo mejores, creo que en los últimos minutos del primer tiempo ya estuvimos jugando a un buen nivel y dominando”, añade.

Ante “nuestra gente”

“Ahora jugamos en casa, con el apoyo de nuestra gente. Entre el ambiente y que es una cancha más grande, seguro que nos beneficiará. No solo por la ventaja de la ida, llegamos en un buen momento a este tramo final de temporada. Estamos en la situación que queríamos, en el último partido del play off, en casa y con una ventaja de tres goles. El play off y el ascenso eran los objetivos y lo tenemos muy cerca. Iniciamos el play off muy bien con el Leganés y ahora falta cerrar esta última eliminatoria”, finaliza Pau.