El Estrela espera rival tras ganar al Leganés (6-3)

El Estrela Futsal repitió victoria ante el Leganés, ahora en Cortegada por 6-3, y espera rival para la final por el ascenso a la Primera División de fútbol sala femenino. El conjunto de Manu Cossío, que tenía cuatro goles de ventaja de la ida, se puso 2-0 mediado el primer tiempo y aunque el Leganés llegó a igualar el duelo, nunca metió el miedo en el Marta Míguez y la eliminatoria fue plácida para las locales con los tres goles en apenas un minuto de Ontiveros y el doblete de Rafinha, ayer trigoleadora.

Las de O Ribeiro querían evitar un partido loco para no dar vida al Leganés y apenas tardaron un minuto en ponerse por delante con el tanto de una espectacular Rafinha. María Arias dobló la ventaja en el minuto 12 y aunque las madrileñas igualaron la vuelta en los minutos 20 y 23, las locales no tardaron en dejar las cosas en su sitio. Un minuto fue suficiente para aplacar los ánimos de un Leganés que tenía que jugársela y arriesgar. Anita Ontiveros y dos goles de Rafinha dinamitaron definitivamente una eliminatoria que se cerró con un contundente 12-5 para el mejor equipo de los tres grupos en la fase regular. La visitante Henar en el minuto 30 y la local Malak en el 34 cerraron el 6-3.

El Estrela ya espera rival para la eliminatoria decisiva, que las de O Ribeiro volverán a disputar con el factor cancha a su favor, es decir, disputando la vuelta en casa. El sorteo será mañana por la tarde. Ya solo falta dar el paso definitivo.