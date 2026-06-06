El Estrela espera rival tras ganar al Leganés (6-3)

A LA FINAL
El Córgomo golea con diez al Unión (5-2)
SEGUNDA DIVISIÓN
El Estrela Futsal repitió victoria ante el Leganés, ahora en Cortegada por 6-3, y espera rival para la final por el ascenso a la Primera División de fútbol sala femenino. El conjunto de Manu Cossío, que tenía cuatro goles de ventaja de la ida, se puso 2-0 mediado el primer tiempo y aunque el Leganés llegó a igualar el duelo, nunca metió el miedo en el Marta Míguez y la eliminatoria fue plácida para las locales con los tres goles en apenas un minuto de Ontiveros y el doblete de Rafinha, ayer trigoleadora.
Las de O Ribeiro querían evitar un partido loco para no dar vida al Leganés y apenas tardaron un minuto en ponerse por delante con el tanto de una espectacular Rafinha. María Arias dobló la ventaja en el minuto 12 y aunque las madrileñas igualaron la vuelta en los minutos 20 y 23, las locales no tardaron en dejar las cosas en su sitio. Un minuto fue suficiente para aplacar los ánimos de un Leganés que tenía que jugársela y arriesgar. Anita Ontiveros y dos goles de Rafinha dinamitaron definitivamente una eliminatoria que se cerró con un contundente 12-5 para el mejor equipo de los tres grupos en la fase regular. La visitante Henar en el minuto 30 y la local Malak en el 34 cerraron el 6-3.
El Estrela ya espera rival para la eliminatoria decisiva, que las de O Ribeiro volverán a disputar con el factor cancha a su favor, es decir, disputando la vuelta en casa. El sorteo será mañana por la tarde. Ya solo falta dar el paso definitivo.
Estrela Cortegada Futsal:
Lucía, María León, Pau, Raquel y Rafinha -cinco inicial-. Sara, Jeni Souza, María Arias, Sara Santos, Malak y Anita.
CDE Leganés FS:
Laura, Noelia, Beatriz, Andrea e Iraia -cinco inicial-. Candela, Henar, Lau, Nerea, Lucía, Alba, Del Río y Naiara.
Goles:
1-0: Rafinha, minuto 1.
2-0: María Arias, minuto 12.
2-1: Henar, minuto 20.
2-2: Lucía, minuto 23.
3-2: Anita Ontineros, minuto 25.
4-2: Rafinha, minuto 26.
5-2: rafinha, minuto 26.
5-3: Henar, minuto 30.
6-3: Malak, minuto 34.
Árbitros:
Paula Álvarez, Daniel de La Torre y Yolanda Quintas. Vieron amarilla las visitantes Candela y Beatriz.
Incidencias:
Partido jugado en el Marta Míguez.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
A LA FINAL
El Córgomo golea con diez al Unión (5-2)
SEGUNDA DIVISIÓN
El Estrela espera rival tras ganar al Leganés (6-3)
UNA TEMPORADA MÁS
Agustín Ruiz no se mueve de Calabagueiros y sigue al frente del CD Barco
MALA GESTIÓN DEPORTIVA
No es oro todo lo que reluce en Primera Federación
Lo último
RACISMO Y XENOFOBIA
Los delitos de odio crecieron un 53% en Galicia en 2025
ESQUINA CON CALLE BAÑO
Adiós a esta tienda en Progreso tras 30 años en Ourense: "Pecha unha etapa"