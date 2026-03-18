Sara Santos, del Estrela Futsal Cortegada: “Aún falta lo más bonito”

La Segunda División entra en el tramo final de la fase regular. Lo hace con el Estrela Futsal manteniendo el protagonismo del Grupo 1, que lidera con mano de hierro, aunque con menos ventaja de la deseada, tres puntos sobre un Rodiles al que visitará en breve. La punta de lanza del conjunto de Cortegada es Sara Santos. La pívot brasileña es la máxima goleadora de los tres grupos de Segunda, con 37 goles en 23 partidos (1,6 de media), los últimos cuatro en el derbi del pasado sábado en Os Remedios ante el Ontime B (0-4).

La jugadora resta mérito a sus actuaciones personales asegurando que “la clave es el equipo”, reconoce que “aún queda lo más difícil y esperamos que lo más bonito”, aunque avisa que “necesitamos recuperar a las lesionadas”.

“Las cosas van bien, porque somos líderes”, aunque la ambición de Sara Santos le lleva a reconocer que “podíamos estar mejor”. Cierto, podían tener cinco puntos más, porque una derrota y un empate es lo único que han cedido en 23 jornadas las del pabellón Marta Míguez, un equipo que logró encadenar 18 victorias consecutivas. “Si al principio de liga me dicen que a estas alturas íbamos a estar en esta situación lo firmaría sin pensarlo, pero ya vemos lo difícil que es distanciar a nuestros rivales, por eso hay que seguir”.

Satisfecha en lo colectivo y también en lo personal. “Trabajo cada día para estar lo más acertada posible de cara al gol. Estoy metiendo muchos, pero lo mío es lo más fácil, los goles son fruto de la calidad del equipo. Cuando me llega la pelota para marcar ya está casi todo hecho”, afirma. “Treinta y siete goles en 23 partidos es un gran número, no me lo imaginaba. Siempre tengo el gol en la cabeza y está siendo una gran temporada, ojalá siga igual”.

El único pero, más allá de esa derrota en la tercera jornada en Segovia (8-4) y el empate de hace dos jornadas ante el Bembrive (4-4) que no se le sacan de la cabeza, están siendo las lesiones. “Ahora estamos sin la portera Sara Pousa, sin Jeni ni Malak y esperamos recuperarlas pronto, porque necesitamos estar a tope ahora que llega lo más difícil de la temporada, aunque esperemos que también sea lo más bonito, el ascenso”.

Y entre lo más difícil, lo de las tres próximas jornadas. “Es cierto que tenemos marcados en rojo los partidos de Marín (4º) y Rodiles (2º), pero antes, esta semana, recibimos al Meigas, un equipo que está en una dinámica muy buena y ya nos lo puso muy difícil en la primera vuelta, un partido en el que tuvimos que remontar un 4-2 (minuto 30) con portera jugadora para terminar ganando”.

Sara Santos finaliza lanzando un aviso: “No podemos pensar ya en el play off, queda trabajo por delante para asegurar el primer puesto, aunque esto tampoco asegura el ascenso. El ejemplo es Bembrive, que ganó las dos últimas ligas y no subió. Estamos muy bien, pero falta rematar la faena”.