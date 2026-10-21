El Estrela Futsal se lleva el derbi ante el Ontime en los penaltis (3-3)

El Estrela Verín Futsal prosigue la racha y se planta en las semifinales de la Copa Galicia al vencer en los penaltis al Ourense Ontime en el primer derbi de la historia entre ambos conjuntos. Empate a tres goles al final de los 40 minutos y en una interminable tanda de penaltis triunfo por 7-6 para las de Charlie Simoes.

Fue en el Municipal de Verín, en un duelo que se presumía igualado entre dos equipos en forma y que siguio el guion previsto. Nada significativo, al menos para el marcador, hasta un último minuto delprimer acto en el que cada equipo sumó un gol, Anita Ontiveros para las locales y Carla Ayensa para las visitantes. Así, todo por decidir.

El conjunto verinense, al que le estaba costando mucho hacer gol, mostró su acierto en el arranque del segundo acto, lo que le permitió ponerse con dos goles de ventaja en el minuto 25. Primero marcó Rafa Pato, que dos días antes había firmado un doblete en tierras madrileñas y un minuto después fue un tanto en propia meta de Melli la que puso el 3-1.

El Ontime necesitaba reaccionar para no quedar eliminado y lo hizo. Raquelilla acortó distancias a seis minutos para el final y uno después fue Ju Pedreira el que niveló de nuevo la eliminatoria con un 3-3 que ya sería definitivo.

El derbi copero se iba a los lanzamientos desde los 6 metros. Las tres ex del Ontime fallaron (Candela, Rafinha y Sara Santos), pero en las capitalinas erraron Ju, Cata, Anita, Chiky y el último la portera Uxía. El Estrela pasa a las semis.