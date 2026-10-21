Rafinha, del Estrela: “Merecíamos este premio”

La primera victoria del Estrela Verín en la máxima categoría del futsal femenino nacional se hizo de rogar. A la cuarta llegó la vencida y lo hizo en el duelo más inesperado de los cuatro, en la visita al campeón Navalcarnero, que además llegaba con pleno de victorias. Triunfo verinense por 2-3 en un duelo en el que supo sufrir, en el que tuvo la dosis necesaria de suerte en los cuatro palos que recibió y con casi pleno de acierto, con un doblete de la italo-brasileña Rafa Pato y otro de la brasileña Rafinha, que hasta este encuentro había sido la única capaz de marcar para las de Charlie Simoes.

Rafinha reconoce que ha sido “un triunfo de mucho nivel, con mucho valor, porque no son muchos los equipos que le ganan al campeón. es una felicidad enorme”.

Analiza el duelo en tierras madrileñas y sus consecuencias en el futuro inmediato: “En líneas generales, fue un partido equilibrado, aunque es cierto que supimos sufrir. Ellas tuvieron muchos remates al palo, pero no debemos despreciar nuestro esfuerzo, porque fue lo que nos mantuvo en la lucha por el partido y terminamos teniendo la recompensa a 40 segundos del final, con el 2-3 de Rafa Pato. Debemos que seguir mejorando, por supuesto, pero nuestro trabajo estaba siendo mejor que el punto que teníamos en la clasificación. Nos merecíamos este premio y, además, ganar al campeón en su pista será un factor anímico brutal para el equipo, máxime en una semana en la que tenemos derbi de Copa Galicia”.

La brasileña repasa lo que va de temporada y las perspectivas: “Nos está costando arrancar, pero este partido nos tiene que ayudar. En el estreno, en casa contra Castro (derrota por 1-2), tuvimos opciones para ganar, pero perdimos al final. Enla visita a Torcal sumamos (0-0), pero también fallamos muchísimas ocasiones. Y volvimos a perder en casa con el Les Corts (0-2) en otro partido malo, sobre todo en ataque. Y ahora, esta gran victoria que nos hace estar muy felices, aunque tenemos que seguir yendo a más para conseguir el objetivo de la permanencia cuanto antes”.

La Copa Galicia

Rafinha, con pasado en el Ontime, reconoce que el derbi de esta noche en la Copa Galicia “es especial, no solo para mí, también para Sara Santos o Candela (todas con pasado en el conjunto de la ciudad y ahora en el Estrela) o para Manu (Cossío, el pasado curso técnico del Estrela y ahora en el Ontime). Será un partido duro, sin favorito claro”.

Esta noche, derbi en Verín

Esta noche, desde las 20:00 horas en el Muinicipal de Verín, se disputa el primer derbi de la historia Estrela-Ontime. Llega en los cuartos de final de la Copa Galicia, a duelo único y huele a partidazo, con un Estrela con la moral por las nubes después de su primera victoria liguera y de un Ontime que goleó en Os Remedios al Rodiles (5-0) y está en el grupo de cabeza, con 9 puntos.

Charlie Simoes, técnico del Estrela Verín, asegura que “después de un logro histórico para el club con la prfimera victoria liguera hay que buscar otro, meterse en semifinales de la Copa Galicia. Llega el Ourense, un equipo en buena dinámica, adaptándose al nuevo técnico y está haciendo las cosas muy bien. Es una eliminatoria complicada, reñida, que exigirá la máxima concentración”.

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El Ontime, después de una semana con llamada de atención, pero que acabó de la mejor forma, ganando por goleada, busca pasar ronda en una Copa que se le resiste desde hace tiempo. “Estamos a dos partidos de una final, por eso estamos ilusionadas. Nunca jugamos, pero somos dos equipos que nos conocemos. Meteremos un ritmo alto de partido”.

Municipal Verín, 20:00 h.