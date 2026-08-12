El Estrela Futsal saltó a cancha

La plantilla y el cuerpo técnico del Estrela Futsal, ayer sobre la pista de Verín en el inicio de la pretemporada.

El Estrela Futsal comienza a saborear la élite del fútbol sala femenino nacional. Cuatro semanas faltan para que se ponga en marcha la liga en la Primera División, a la que llega el conjunto ourensano después de una campaña 25-26 más que brillante en la que consiguió el salto de categoría, y ayer saltó a cancha iniciando el trabajo de pretemporada.

Lo hace con muchos cambios: en la plantilla, en el cuerpo técnico y hasta en su sede, puesto que se ha mudado a Verín.

La plantilla presenta tres bajas: Sara Pousa, Raquel Rodríguez y María Arias. Realizó nueve renovaciones: Rafi, Pau, Malak, Sara Santos, María Estévez, María León, Lucía Paz, Anita Ontiveros y Jeni. Y concretó seis fichajes: desde el Poio llegan Candela Soria y Rafa Pato; del Melilla proceden Bia Silva y Delise; y llegan también Nora Martínez del Chiloeches y Adriana García del Leis.

Cambio también en el banquillo, ya que toma las riendas Charlie Simoes. Apuesta de futuro, ya que se trata de un técnico muy joven, solo 22 años, que procede del Marín Futsal, en el que era segundo.

El objetivo en el debut está claro, “lograr la salvación con tranquilidad y en las Copas llegar lo más lejos posible”, destaca Charlie. “Esto no es Segunda División, una categoría en la que, haciendo las cosas medianamente bien, te llegaba para ganar partidos. Ya avisé a las jugadoras que aquí necesitas trabajar para ser la mejor en cada uno de los aspectos del juego. Solo así conseguiremos ir creciendo partido a partido”, añade.

Después de las pruebas físicas del lunes y el inicio del trabajo en la cancha ayer, “tenemos cuatro semanas por delante para ajustar y potenciar todo esto”. Tenemos tres pruebas muy buenas (los amistosos) para ver cuál puede ser nuestro nivel en las primeras jornadas”. El Estrela Futsal afrontará su primer test el martes 18 visitando al Segosala (18:30 horas), el sábado 22 disputará el partido de presentación ante su afición en Verín (20:00) ante el portugués Nun’Álvares y el martes 25 visitará al Castro (20:00). Después, el sábado 20, la Copa Galicia en Arnoia.