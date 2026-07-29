Ontime y Estrela ya están listos para la temporada 2026-2027

El Ontime y el Estrela apuran sus últimos días de vacaciones para regresar al trabajo de lo que será una exigente y ambiciosa temporada 2026-2027 en la Primera División del fútbol sala femenino nacional. Ninguno presenta tareas pendientes, puesto que ambos equipos tienen cerradas sus plantillas.

El Ontime madrugó, porque buena parte del trabajo lo tenía hecho, con 11 renovaciones en la plantilla (Chiky, Marta, Carla Ayensa, Alice, Ana Romero, Judith, Ana Rivera, Uxía Rodríguez, Raquelilla, Anita y Melli) y una sola baja, la de Marta de los Riscos, que fichó por el Futsi. El fichaje es el de la portuguesa Cata, el pasado curso en el Alcantarilla. Han llegado dos jugadoras más, dos proyectos de futuro todavía con el destino por decidir, el primer equipo, con el que entrenarán, o el filial. Se trata de Irene y Lola, procedentes del Burela. El lunes 3 de agosto, ya con una doble sesión, todas se pondrán a las órdenes de Manu Cossío, la otra cara nueva en el conjunto ourensano, encargado de dirigir al equipo desde el banquillo.

“Hay plantilla, la planificación está hecha y los amistosos cerrados, entonces, todo está listo para ponerse a trabajar”, señala Manu Cossío, que se muestra “satisfecho” con el grupo conformado. Además de las doce de la primera plantilla, Cossío trabajará “con Irene y Lola, dos jugadoras muy jóvenes que podrían alternar primer equipo y filial o quedarse arriba, así como dos o tres canteranas más, para ir viendo su nivel”, añade.

Más allá del relevo en los banquillos, las ourensanas tienen un fichaje y las verinenses seis

La primera semana no habrá amistosos, pero después llegarán varios compromisos exigentes. “Tenemos dos ante rivales portugueses y después, frente a Poio, Castro y Marín”, avisa el técnico, que se desplazará del 14 al 16 de agosto a Manzaneda para participar en el stage de tres días que ofrece La Región. “Servirá como cambio de dinámica, como jornada de convivencia y para cambiar eso de ir de casa a Os Remedios y del pabellón a casa. A nivel grupal nos vendrá muy bien”.

A la hora de hablar de los movimientos del mercado en la liga, Cossío advierte que “los equipos han apurado para fichar. Es cierto que se ven algunos movimientos de última hora, como en Guadalcacín, pero hay plantillas cerradas o casi desde hace tiempo”.

Más cerca del debut

Ocho días más descansará el Estrela Futsal, que abrirá la pretemporada el martes 11 de agosto. “Bueno, el día 10 tendremos ya unas pruebas físicas, pero será el 11 cuando empecemos el trabajo de pista. Entre que unas jugadoras se incorporarán en los días previos y que yo estoy con exámenes, hemos preferido retrasar un poco el inicio y hacerlo con el grupo al completo”, asegura Charlie Simoes, el nuevo entrenador del conjunto que estrenará sede en la élite, Verín.

Mucho más trabajo de despacho necesitó el Estrela. Presenta tres bajas: Sara Pousa, Raquel Rodríguez y María Arias. Realizó nueve renovaciones: Rafi, Pau, Malak, Sara Santos, María Estévez, María León, Lucía Paz, Anita Ontiveros y Jeni. Y concretó seis fichajes: desde el Poio llegan Candela Soria y Rafa Pato; del subcampeón Melilla proceden Bia Silva y Delise, así como Nora Martínez, del Chiloeches, y Adriana García, del Leis.

También está muy contento con la plantilla Charlie Simoes. “Son 14 jugadoras y María Estévez, que sigue completando su recuperación, un número ideal para afrontar con garantías una liga tan difícil y larga. Creo que va a ser una liga muy igualada. Históricamente, de los tres ascendidos caían mínimo dos y esta vez no será así, porque todos se han reforzado bien”, finaliza.