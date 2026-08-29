Un estreno en Primera Federación con mensaje para la UD Ourense (0-1)

Los jugadores de la SD Ponferradina celebran el tanto de Faye en el tramo final del encuentro.

Derrota para iniciar el camino de la UD Ourense en la Primera Federación ante uno de los favoritos al ascenso, la Ponferradina, que se llevó con oficio, destellos de calidad y mayor profundidad de banquillo un triunfo por 0-1 de O Couto en un choque con escasas ocasiones para uno y otro equipo, muy trabado y con muchos destellos de lo que se va a encontrar el equipo ourensanista en este nuevo periplo por la tercera categoría nacional.

El inicio de partido escenificó el primer partido de la temporada. La UD Ourense con dudas y precauciones, intentando asentarse a una categoría con un físico y tipo de juego distinto a lo visto años pasados, con mucho contacto y la Ponferradina intentando tirar de oficio para marcar y encarrilar el choque. No obstante, el equipo de Juan Carballo solo sufrió en los primeros veinte minutos, sin control de la posesión, alguna pérdida en medio campo, siendo Vizoso el artífice de mantener la igualdad con dos buenas intervenciones.

Desde la posesión empezó a asentarse la UD Ourense en el partido y casi controlarlo sin apuros defensivos, aunque sin presencia en ataque, salvo dos acciones puntuales de balones filtrados a Gandarilla en banda derecha, que fue el jugador con más sensación de peligro en el primer tiempo.

Por otro lado, Ferreiro fue la clave negativa, anclado en banda izquierda y sin presencia en el juego, más que en dos acciones puntuales en las que con dos centros al menos dio sensación de algún peligro. Así la mejor noticia al descanso para los rojillos era el empate en un partido plano de ambos, sin apenas presencia en las áreas y que abocado a un empate sin goles.

Todo esa sensación de control por parte del equipo rojillo se mantuvo durante el segundo tiempo sin que la presencia en ambas áreas fuese una constante en un juego sin ocasiones y sin protagonismo de los porteros.

Todo cambió en el último cuarto, donde Mehdi Nafti, con sus cambios modificó la dinámica del choque para llevarse la victoria final. La experiencia de Borja Valle y sobre todo la verticalidad y el desborde de Quincala fueron clave. Este último culminó su gran jugada con un pase filtrado a Faye, que no falló en el mano a mano ante Vizoso.

Fue un golpe demasiado duro para una UD Ourense a la que le tocaba arriesgar más en los minutos finales. Lo intentó, aunque sin ocasiones claras en área rival, solo con la opción del balón parado para buscar un empate que no llegó finalmente, y el estreno de liga terminó con derrota.