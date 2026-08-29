Galería | O Couto disfruta con el estreno de la UD Ourense en Primera Federación, en fotos
DEBUT LIGUERO
Con Juan Carballo en el banquillo, la UD Ourense se estrena en Primera Federación en O Couto ante la SD Ponferradina. Un partido lleno de emoción y tensión en el estreno en la categoría
La UD Ourense debuta en Primera Federación ante la SD Ponferradina. Una categoría nueva para el conjunto vermello que se estrena en O Couto ante su afición. Una afición que responde y acompaña al equipo en su nueva aventura.
Un partido ante uno de los favoritos para el ascenso en la categoría. La emoción y tensión presentes en el terreno de juego en el estreno de la tercera categoría del fútbol español.
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