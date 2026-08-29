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UD Ourense - SD Ponferradina (0-0)
Galería | O Couto disfruta con el estreno de la UD Ourense en Primera Federación, en fotos
Galería | O Couto disfruta con el estreno de la UD Ourense en Primera Federación, en fotos | Alán Pérez

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DEBUT LIGUERO

Con Juan Carballo en el banquillo, la UD Ourense se estrena en Primera Federación en O Couto ante la SD Ponferradina. Un partido lleno de emoción y tensión en el estreno en la categoría

La UD Ourense debuta en Primera Federación ante la SD Ponferradina. Una categoría nueva para el conjunto vermello que se estrena en O Couto ante su afición. Una afición que responde y acompaña al equipo en su nueva aventura.

Un partido ante uno de los favoritos para el ascenso en la categoría. La emoción y tensión presentes en el terreno de juego en el estreno de la tercera categoría del fútbol español.

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