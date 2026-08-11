Estreno victorioso de la UD Ourense en O Couto (2-1)

O Couto volvió a teñirse de color rojillo con la UD Ourense en el estreno del equipo como local en una edición del Memorial CD Ourense, en el que el cuadro de Juan Carballo se enfrentó a un Chaves que acudió a la cita con su equipo filial, de la cuarta categoría de Portugal. Resultado al margen, que era lo de menos, la debilidad del rival no exigió mucho al conjunto rojillo, que se llevó el trofeo remontando un gol inicial tras un fallo propio de pretemporada con tantos de Gandarilla y Pardo.

Todavía con un equipo sin todos sus efectivos y con mucho trabajo por delante de acoplamiento con las numerosas incorporaciones y al estilo de juego de Juan Carballo, el conjunto rojillo tuvo un primer cuarto de hora de dudas sobre el terreno de juego. Estas se plasmaron en un error en la salida de balón de Rielo que supuso el gol del joven equipo portugués y el comienzo de otro partido con dominio absoluto de los ourensanos.

El calor también jugaba, al igual que un todavía tierno césped de O Couto, pero tras la pausa de hidratación el equipo de Juan Carballo se hizo con el control del balón, con Tejón como líder generador de fútbol y con Bastida, Gandarillas y Mauro intentando generar peligro arriba con la novedad de Ferreiro jugando de falso nueve, al que se le vieron destellos de su calidad. Sin grandes ocasiones previas, el empate llegó tras un córner peinado por Puime que Gandarillas no perdonó en el segundo palo.

Ya con el control absoluto del partido y la expulsión por doble amarilla de un central del Chaves en la última jugada del primer tiempo, el segundo periodo se transformó en un monólogo local. Se dieron numerosos cambios, entre los que se pudieron ver los primeros minutos de Rufo tras su renovación y del reciente fichaje Sergi Baldrich. Pasando a jugar con dos delanteros centros, llegaría el 2-1 definitivo del comodín Samu Pardo, quien aprovechó un balón rechazado en el área tras minutos de dominio absoluto.

Minutos finales e ilusión en la grada

Tras la última pausa de hidratación, el encuentro derivó en un cuarto de hora final de control de balón unionista y sin apuros defensivos, donde se vieron destellos de Iker Pérez en banda, el trabajo habitual con y sin balón de Rufo o el liderazgo de Igor Irazu en la salida desde atrás.

Fue un partido de estreno en O Couto sin más historia que buenas sensaciones en muchas de las novedades y con mucho trabajo por delante para seguir puliendo detalles de cara al inicio liguero, para el que faltan todavía dos semanas. El nuevo proyecto de la UD Ourense de Juan Carballo se presentó ante una grada de tribuna casi llena que desprende ilusión para la exigente temporada en la Primera Federación.