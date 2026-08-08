Demasiado rival en Barreiro para la UD Ourense (2-0)

La UD Ourense cayó derrotada en su visita al Celta Fortuna en un partido en el que los visitantes se vieron totalmente dominados en el juego y en las ocasiones por un rival de superior categoría y más rodado en la pretemporada.

El filial celeste, que esta temporada competirá en el fútbol profesional, en la Segunda División, completó una jornada con dos partidos de preparación, por la mañana ante el Coruxo (3-1) y por la tarde ante el conjunto rojillo, con similar guion y parecido resultado. Los de Fredi Álvarez debutarán ya el próximo fin de semana en la categoría y se notaron con mucho más ritmo, sobre todo con el paso de los minutos, y también la lógica diferencia de calidad con la UD Ourense.

Hasta el descanso los celestes acumularon posesión de balón y también llegadas con peligro, con Álvaro Marín como principal referente, hasta que en el minuto 37 llegó el primer tanto del partido. Aldrine Kibet, que firmó un gran partido, se internó por línea de fondo y, después de un recorte de mucha calidad, sirvió un centro muy llovido que Mateo Sobral mandó con la cabeza al fondo de la portería ourensana. En la otra mitad del campo, muy poquito de la UD Ourense y sin ocasiones de verdadero peligro.

En la segunda mitad el dominio local fue todavía mayor y el portero Bruno Rielo fue el mejor de su equipo. A los 51 minutos despejó un remate de Gavián y en los siguientes hizo lo mismo con disparos de Kibet y Capdevila. La más clara la tuvo Germain Milla tras un error en la salida de balón de la zaga ourensana. El delantero camerunés tuvo tiempo incluso para cambiarse el balón de pierna, pero con la derecha la envió fuera.

Parecía cuestión de tiempo que llegará la sentencia y apareció en el minuto 71. Otra vez el equipo local fue avanzando metros con calidad y la buena jugada de Joel López la hizo todavía mejor Kibet con un pase de calidad a Marín, que sin problemas superó a Rielo.

Tras la pausa de hidratación, el Fortuna metió cinco cambios de golpe y todavía tuvo varias ocasiones claras para aumentar el marcador. Otra vez Rielo apareció para evitarlo. En el minuto 84 firmó un paradón de fotografía con un remate a la escuadra de Pérez-Lafuente y dos jugadas después le sacó una muy buena mano abajo a Arcos.

Ya no quedaba tiempo para mucho más en un partido que confirmó que a la UD Ourense todavía le queda mucha pretemporada por delante para seguir avanzando en su juego mientras trata de completar la plantilla con la que se debute el día 29 ante la Ponferradina. Ahí es donde será el momento de valorar el verdadero nivel de un equipo que tendrá su próxima cita el martes (20:30 horas) ante el conjunto portugués del Chaves en el campo de O Couto.

Ficha técnica Celta Fortuna: Marcos, Gavián, Ribes, Meixús, Álvaro, Arcos, Kibet, Capdevila, Joel López, Milla y Mateo. También jugaron: Carro, López, Ruiz, Barreiros y Pérez-Lafuente. UD Ourense: Vizoso, Samu, Labrada, Puime, Gandarillas, Rivelott, Tejón, Mauro, Bastida, Soriano y Ferreiro. También jugaron: Bruno Rielo, Roi, Varo, Champi, Iker, Igor y Dalama Goles: 1-0, minuto 37: Mateo Sobral. 2-0, min. 72: Álvaro Marín. Árbitro: Carlos Martínez. Incidencias: Municipal de Barreiro.