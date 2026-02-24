Éxitos a paladas en Castrelo de Miño

Preparadas, listas y a dar paladas para tratar de ganar a las rivales y al cronómetro y finalizar lo más arriba posible en la clasificación.

Castrelo de Miño acogió el Campeonato Galego Xunta de Galicia de K1 y C1 de 5.000 metros para júnior, sénior, sub-23 y máster, en una jornada que reunió a más de 500 deportistas y que fue seguida por numeroso público.

La clasificación por equipos en categoría sénior, el título masculino fue para el Club Fluvial de Lugo, que sumó 646 puntos. En femenina, el triunfo correspondió al Club Kayak Tudense, con 374 puntos. El Club de Mar Ría de Aldán-Gandón S.A se impuso con 639 puntos en la general juvenil, mientras que en mujeres, la victoria fue para el Club Náutico de Cobres, con 336 puntos.

En la clasificación máster masculina, el primer puesto fue para el Club Naval de Pontevedra, con 515 puntos En la femenina, el triunfo correspondió al Club de Piragüismo Olívico, con 265 puntos.

En cuanto a los representantes ourensanos, hay que destacar el triunfo de Mónica Piñeiro (Fluvial Avión-Castrelo de Miño) en máster 50-54 K-1, el oro también de Jesús Rodríguez León (Fluvial O Barco) en el grupo máster 45-49 de K-1, el segundo puesto de Adrián Prada (Rías Baixas-Boiro) en sénior K-1 y el bronce conseguido por Adolfo Monteagudo (Ría de Betanzos) en el cuadro máster 50-54 de K-1.