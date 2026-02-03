Un estreno con grandes sensaciones del piragüismo gallego

CITA AUTONÓMICA
El Parque Náutico de Castrelo de Miño fue escenario del Campeonato Gallego Xunta de Galicia de K-4 y C-4 sobre 3.000 metros, primera cita puntuable del calendario autonómico de piragüismo de la temporada 2026. La competición reunió a cerca de 600 deportistas de más de 30 clubes gallegos. No faltó la representación ourensana, tanto de clubes como de deportistas locales que defienden los colores de otras entidades. Y se subieron al podio dejando un balance más que positivo.
El equipo infantil femenino del K-4 del Piragüismo Ourense formado Isabella Rodríguez, Vega Fernández, Aroa Vázquez y Ximena Teijeiro se colgó la medalla de bronce tras una meritoria actuación. Además, también en el cuadro femenino, pero en veteranas A K-4, el Fluvial Avión-Castrelo de Miño, con Mónica Piñeiro, Rosalía Sánchez, Carla Carneiro y Elena Rodríguez, obtuvo la tercera posición. Al lado, literalmente, la ourensana Kissy Torres se colgaba la medalla de oro junto a sus compañeras del Ría de Betanzos.
Otro de los talentos locales que compite fuera, David Dávila, fue fundamental para que los juveniles C-4 del Ría de Aldán consiguiesen la plata, mientras que Adrián Prada, con la elástica del Rías Baixas, fue tercero dentro de los sénior K-4.
Un goteo de resultados y categorías amplio en cantidad y calidad para dar la bienvenida a la temporada del piragüismo en Galicia. Todo ello en un escenario como Castrelo de Miño que demostró una vez más que es una garantía de éxito.
