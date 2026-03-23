La experiencia marcó la diferencia para el Verín ante La Purísima (0-1)

El colombiano Junior, jugador del Verín, intenta rematar el balón ante la mirada de Jorge, de La Purísima.

El Verín redondeó una semana a pedir de boca, luego de superar el jueves al Nogueira y este domingo por un ajustado 0-1 a La Purísima, lo que le permite mantener con firmeza su condición de líder de la máxima categoría del fútbol provincial.

Teniendo en cuenta el potencial de ambos equipos, estaba más que claro que los visitantes impondrían la experiencia de varios de sus jugadores para gestionar el dominio del partido. Asím desde el propio arranque se pudo observar que el Verín manejó bien los tiempos y en los primeros minutos apareció en escena la categoría de Hugo Domínguez, que casi sorprende desde fuera del área a Dani Selas que, con la punta de los dedos, alcanzó a desviar su tiro al córner. El propio capitán ejecutó el saque de esquina peinado por Jorge Aires y que Junior, solo en el área pequeña, mandó el balón al limbo.

Cumplido el primer cuarto de hora, Hugo Domínguez sorprendió a todos para realizar un remate desde muy lejos con el que firmó el único gol de la tarde. El mediocampista se atrevió a disparar desde aproximadamente 35 metros y terminar sorprendiendo al portero local que, cuando quiso reaccionar, observaba cómo la pelota se metía por la escuadra para el 0-1.

La Purísima, al que le costó poder invadir territorio verinense, dispuso de su única posibilidad para empatar en las botas de Rodrigo. El tiro el atacante fue repelido por Miguel Gándara.

Esta situación aislada fue lo único que aportó el cuadro anfitrión, que aun así jamá bajó los brazos, aunque bien es cierto que su oponente se encargó de que el balón siempre estuviera en su terreno de juego. El equipo de Vitor Ferreira buscó crear por las bandas con Búfalo y Iago y logró así las mejores llegadas a los dominios de Dani Selas, aunque los colegiales supieron amarar al Junior, el pichichi de la liga, quedando su labor reducida a aguantar bien el balón y combinar algunas jugadas con Enio y Hugo Domínguez.

Pudo llegar el segundo tanto del líder, en otra aparición de Hugo Domínguez para colocar un balón al corazón del área que, el lateral Pepín, ensayó una espectacular chilena que terminó despejando el cancerbero local. El plan de los visitantes estaba saliendo a la perfección, solo quedaba rematar la faena para no sufrir disgustos.

Tras el descanso pudo observarse a La Purísima dispuesta a no verse presionado por su rival y en el primer minuto David Valcárcel se atrevió a sortear a tres contrarios que le rodeaban sobre la banda izquierda y al llegar al fondo sacó un buen remate que encontró muy seguro a Miguel Gándara, cogiendo la pelota en el primer palo.

Este fue un aviso para los verinenses, que venían de un exigente encuentro el pasado jueves en Luintra y que se dedicaron a mantener el mayor tiempo posible el dominio del esférico.

En las jugadas a balón parado, especialmente en saques de esquina, pudo llegar el segundo gol. Búfalo se encargó de colgar el balón que Pepín, entrando desde atrás, conectó de cabeza perdiéndose la pelota sobre el larguero.

Quedaba mucho partido por delante y los locales comenzaron a entender que la posibilidad de una igualdad no era una utopía, especialmente cuando Suances exigía la atención de los centrales Jorge Aires y Pablo Pazos.

El Verín buscó con los cambios darle un poco más de frescura a su juego, pero delante el equipo menos experimentado de la categoría siguió compitiendo hasta el final. Al líder le quedan siete capítulos para plasmar el retorno a la Preferente. y La Purísima seguirá remando para escapar del descenso.

Ficha técnica La Purísima: Dani Selas; Diego, Luis, David Valcárcel (Nahuel, minuto 84), Rodrigo (Josiño, minuto 76), Docasar (Rufo, minuto 76), Nava, Ramón, Lois, Jorge y Suances. Verín: Miguel Gándara; Pablo Pazos, Jorge Aires, Mellado, Hugo Domínguez (Hugo, minuto 86), Búfalo (Adrián Teixeira, minuto 77), Pepín, Cris (Iván Bouses, minuto 68), Iago (Martín Caneiro, minuto 86), Junior y Enio (Adrián, minuto 68) Árbitro: Martín Pérez; asistido en las bandas por Alejandro Alonso y André Pérez. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores Miguel Gándara y Mellado, del Verín. Gol: 0-1, minuto 15: Hugo Domínguez. Incidencias: Un centenar de aficionados en el campo de Os Carrís para presenciar el partido de la jornada 27 en Primera Futgal.